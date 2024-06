Em disputa acirrada, Polo perde o posto de carro mais vendido do país

O até então queridinho do país, o Volkswagen Polo perdeu o reinado de vendas - (crédito: Divulgação/Volkswagen)

A Fiat Strada foi o veículo mais vendido em maio de 2024 com 10.973 unidades emplacadas, superando o Volkswagen Polo que teve 8.484 unidades vendidas no Brasil. A lista continua com o Chevrolet Onix com 7.901 unidades contabilizadas.

Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Desde o início do ano, a Fiat vendeu cerca de 49.050 unidades da Strada. Já o Polo teve 48.181 emplacamentos.

Entro os SUVs, o T-Cross manteve a liderança, com 6.501 emplacamentos. Em segundo e terceiro estão respectivamente o Nissan Kicks , com 5.910 vendas e o Hyundai Creta com 5.739.

Em maio os emplacamentos caíram 15,5% em comparação com abril, com 81.328 unidades registradas na 1ª quinzena do mês.



Top 10 veículos mais vendidos em maio de 2024:

1 – Fiat Strada – 10.973

2 – Volkswagen Polo – 8.484

3 – Chevrolet Onix – 7.901

4 – Hyundai HB20 – 6.691

5 – Volkswagen T-Cross – 6.501

6 – Fiat Mobi – 6.148

7 – Nissan Kicks – 5.910

8 – Hyundai Creta – 5.739

9 – Fiat Argo – 5.552

10 – Chevrolet Onix Plus – 5.517