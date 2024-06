Estamos vivendo um abuso desestruturante no Brasil, aponta Julio Lopes

O deputado federal Julio Lopes (PP-RJ), disse nesta terça (11/6) que vivemos um abuso desestruturante no país, que é o descontrole com a pirataria e com o contrabando. A afirmação foi feita durante evento promovido pelo Correio sobre Bebidas Alcoólicas: Segurança jurídica no Imposto Seletivo.

“Nós vivemos um abuso desestruturante no país, que é o descontrole com a pirataria e com o contrabando. O governo tem muita boa intenção e está fazendo um trabalho extraordinário na reconstrução do seu sistema tributário, e nós [deputados] estamos trabalhando nisso”, disse Lopes.

Porém, segundo o deputado, pode se fazer simultaneamente, um extraordinário esforço das forças de segurança pública de conter o desestruturante contrabando. “Vocês têm lido as notícias? Ontem saiu matéria sobre o contrabando e a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC)”, afirmou. “Atualmente, o PCC está em vários países, estruturando fortemente dentro do Paraguai, aumentando cada vez mais o sistema de importação para o mundo”, explicou.

“Se eu der um google, e pesquisar, consigo saber quais são as principais quadrilhas existentes no Brasil, pois está tudo ali, é sensacional”, afirmou ironicamente. “A sociedade brasileira não tem força, poder e atuação de ir em áreas classificadas no google e reconquistalas em favor da própria sociedade. E isso é uma ação que precisa ser reconstruída contra o contrabando no Brasil”, pontuou Lopes.

