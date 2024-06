Sistema de reembolso do Pix mudará; entenda detalhes

O sistema do Pix se consolidou como um dos meios de pagamento mais popular do Brasil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil))

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Banco Central anunciaram, nesta quinta-feira (13/6), que o sistema de reembolso via Pix para vítimas de fraudes deve sofrer alterações. Batizado de MED 2.0, o desenvolvimento de melhorias para o Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser desenvolvido em 2024 e 2025 e implantado em 2026.

Lançada em 2021, a ferramenta é uma possibilidade da vítima de estelionato e outros tipos de golpe ter seu dinheiro, que foi enviado por Pix ao fraudador, de volta.

Como funciona

Ao sofrer o golpe, o cliente tem até 80 dias para contatar a instituição financeira utilizada na transação. No entanto, a devolução está sujeita ao saldo da conta do criminoso, que distribui o dinheiro em outros bancos para não ter o valor subtraído.

No MED 2.0, a ferramenta deve ir mais fundo e chegar até outras contas do autor do golpe. “A Febraban acredita que o MED 2.0 será um grande avanço para a prevenção e combate a golpes e fraudes e possibilitará também maior êxito no bloqueio e recuperação de valores”, destaca Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Segundo pesquisa da empresa de tecnologia Silverguard, apenas uma a cada 10 vítimas conseguem receber o valor total ou parcial de volta. Um outro motivo apontado é o desconhecimento da ferramenta, conhecida apenas por 10% da população.