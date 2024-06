Grupo SEB assume controle integral da Maple Bear e planeja expansão

O Grupo SEB assumiu integralmente o controle sobre a rede canadense de escolas bilíngue Maple Bear, depois de quatro anos tendo 70% das operações globais. Agora, a expectativa do grupo é expandir ainda mais a quantidade de escolas pelo mundo.

Em entrevista ao Correio, o empresário Chaim Zaher, presidente do grupo SEB, falou sobre as metas de expansão e sobre o plano a curto prazo agora que são donos de todas as franquias pelo mundo.

"Será uma empresa brasileira, mas sediada no Canadá, que vai continuar seguindo a metodologia de lá", explicou Chaim. Ao todo, o investimento para a expansão será de U$ 100 milhões, com o objetivo de acelerar o crescimento de países, alunos e produtos, por exemplo.

No Brasil, a Maple Bear está presente em 141 cidades e conta com mais de 214 escolas e 39 mil alunos divididos na educação infantil, ensino fundamental e médio. Para Chaim, o país tem o potencial de ter 400 escolas.

Eles também contam com franquias no México, Guatemala, Peru, Argentina e Paraguai, entre os países da América Latina. Mundialmente, estão presentes em 39 países e contam com mais de 450 escolas em operação. Mais de 150 escolas estão no planejamento para os próximos anos.

Outros mercados

De acordo com Chaim, outros mercados ainda poderão ter mais escolas nesta expansão. Nos Estados Unidos, que tem um mercado muito grande, podem chegar a 300 franquias com 60 mil alunos, atendendo alunos até os 6 anos, que não têm oferta de ensino do governo.

Na Europa Central, o grupo conta com um plano de crescimento para os próximos anos de chegar a 100 escolas. Entre Portugal e Espanha, o plano é chegar a 60 escolas.

Nos países do Golfo Pérsico — Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos Kuwait, Omã — onde a cultura de escolas internacional é muito valorizada, o grupo acredita ter o potencial de chegar a 200 escolas.