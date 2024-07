Brasília sedia encontro de cultura e negócios entre países de língua portuguesa

Entre os dias 8 e 13 de julho, Brasília será palco da primeira edição do Encontro de Cultura e Negócios dos países de língua portuguesa. O evento é realizado pelo Instituto Jovem Exportador (IJEx) e tem o objetivo de reunir representantes governamentais, empresários, acadêmicos e jovens empreendedores dos países lusófonos. Participam do fórum representantes dos países Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Serão cinco dias de evento entre palestras, feira de negócios, visitas técnicas e demais atividades. Durante a programação, o evento passará pelo Museu Nacional da República, no San Marco Hotel e no Sesi Lab. O evento é gratuito e contempla todos os públicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho, no site do Instituto Jovem Exportador.

O coordenador da ação e presidente do IJEx, Ronan Pires, conta que o encontro busca fortalecer as relações culturais e econômicas entre as nações. "Estamos entusiasmados em reunir representantes de toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para discutir e promover a integração cultural e econômica, criando a principal plataforma de networking para negócios."

Ronan revela que durante o encontro, será lançada uma plataforma de negócios que busca facilitar a troca de ideias e o acesso a informações e investimentos. "Por esta plataforma os empresários poderão falar quais são as suas demandas e ofertas e vão poder agendar reuniões com a comunidade internacional presente em Brasília. Então, a partir desse aplicativo, começa a se concentrar toda a comunidade de empresários dos países de língua portuguesa. Será o primeiro momento da criação da rede internacional".

Irão participar do evento representantes de países de língua portuguesa. (foto: Divulgação / IJEX )

Confira a programação completa

08 de julho: Cerimônia de Abertura e Coquetel no Museu Nacional da República.

09 de julho: Encontros de Integração e Networking no San Marco Hotel.

10 de julho: Visitas Técnicas e Atividades Culturais.

11 de julho: Rodadas de Negócios no San Marco Hotel.

12 de julho: Feira de Exposição no SESI Lab

Autoridades confirmadas:

Alayande Moruff Adekunle, Rei Kabieyesi da Nigéria (Nigéria)



João Boaventura Ima-Panzo, Diretor para os Assuntos Culturais e Educacionais (Portugal)



Cynthia Cassama, Diretora Geral da Cultura - Ministério da Cultura (Guiné Bissau)



Mwacir Gomes Quadé, Ministro da Cultura - Ministério da Cultura (Guiné Bissau)



Lucrecio Manjuba, Diretor de Serviço da Cultura – Ministério da Cultura (Guiné Bissau)



Lelito Quadé, Diretor de Serviço da Cultura - Ministério da Cultura (Guiné Bissau)



Tcherno Baldé, Técnico Profissional da Cultura - Ministério da Cultura (Guiné Bissau)



Kadila dos Anjos Pedro Júnior Garcia, Assuntos de Cooperação Multilateral da CPLP – Ministério de Relações Exteriores (Angola)



Fernando Eduardo Curizemba Kasselala, Assuntos de Cooperação Bilateral com Brasil - Ministério de Relações Exteriores (Angola)



Serviço

Encontro de Cultura e Negócios dos Países de Língua Portuguesa, entre os dias 8 e 13 de julho, no Museu Nacional da República, no San Marco Hotel e no Sesi Lab. Evento gratuito. Inscrições no site http://www.institutojovemexportador.org.br.

* Estagiária sob supervisão de Samuel Calado