Dólar abre em queda e fica abaixo de R$ 5,50 após falas de Lula sobre fiscal

Mantendo a tendência da sessão anterior, o dólar abriu em forte queda nesta quinta-feira (4/7). Às 10h, a moeda norte-americana recuava 1,77%, cotada a R$ 5,47, ficando abaixo do patamar de R$ 5,50. A baixa se deu com a mudança de tom do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reafirmou o compromisso fiscal do governo, trazendo um alívio ao mercado quanto à preocupação com as contas públicas.

Após reunião, ontem (3), no Palácio do Planalto, entre o chefe do Executivo e ministros da ala econômica, o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula mandou manter o arcabouço fiscal e anunciou corte de R$ 25,9 bilhões em despesas com benefícios sociais que passarão por pente-fino.



Antes, Lula havia dito ainda que a responsabilidade fiscal é um compromisso de seu governo e que o país “jamais será irresponsável nessa área”. Na quarta-feira, o dólar encerrou cotado a R$ 5,57, em baixa de 1,72%, maior queda percentual em um único dia desde 6 de janeiro de 2023.

Nas últimas sessões, a moeda norte-americana vinha subindo forte ante o real devido à incerteza dos agentes do mercado com a trajetória fiscal do país e declarações públicas do petista criticando a atual gestão do Banco Central (BC), ainda sob o comando de Roberto Campos Neto.

Nesta quinta, a sessão será de liquidez reduzida por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. Com os mercados americanos fechados haverá um menor volume de negociações, que tende a aumentar a volatilidade do câmbio.