Ministério da Gestão divulga cronograma do CNU; acompanhe ao vivo

O cronograma completo do certame será divulgado durante a coletiva de imprensa com a ministra Esther Dweck - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) realiza coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (4/7), para dar mais detalhes sobre a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU), agendado para 18 de agosto. Acompanhe ao vivo:

As provas ocorreriam em 5 de maio, mas foram adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O cronograma completo do certame será divulgado durante a coletiva de imprensa com a ministra Esther Dweck.

O CNU conta com mais de 2,65 milhões de candidatos e oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.