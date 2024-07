Lula sobre dólar: "Se há um desarranjo, é só você consertar"

Segundo o presidente Lula, o país "jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal", e que, se há um desarranjo com o câmbio, "é só você consertar" - (crédito: Ingrid Soares/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (3/7) que se há "um desarranjo" com a taxa de câmbio no país, "é só você consertar". Ele defendeu ainda que o país precisa ficar calmo, já que a economia está indo bem.

Lula foi questionado por jornalistas sobre a instabilidade com o preço do dólar durante evento no Palácio do Planalto, que lançou o Plano Safra 2024/2025 para o agronegócio.

"O país tem que estar calmo, porque está tudo acontecendo favoravelmente no país. Se você tem um desarranjo qualquer, você só tem que consertar", respondeu Lula após ser questionado sobre o mercado ter acalmado nesta quarta-feira. O dólar, que atingiu R$ 5,70 ontem (2), opera a R$ 5,56. A queda é atribuída a falas de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendendo o ajuste fiscal.

Responsabilidade fiscal

Inicialmente, porém, Lula rebateu a pergunta sobre o dólar. "Gente, eu estou aqui lançando o mais importante Plano Safra para a agricultura brasileira, e você vem me perguntar de uma coisa que eu não estou acompanhando?", disse o presidente.



Porém, após uma pergunta sobre a influência do aumento no preço dos alimentos, Lula garantiu que os preços não serão afetados, pelo contrário.

"Vai ficar barato. Estejam certos que a comida vai ficar barata. Estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal. Eu não tenho um dia de experiência, eu tenho 10 anos na Presidência", argumentou o presidente.