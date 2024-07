Lula lança Plano Safra 2024/2025 para Agricultura Familiar

Presidente Lula conversa com ministro da Fazenda Fernando Hadadd durante lançamento do Plano Safra - (crédito: Ed Alves/ CB/DAPress)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quarta-feira (3/7) o Plano Safra 2024/2025 para a Agricultura Familiar. O programa fornecerá R$ 76 bilhões em crédito para os pequenos agricultores, com juros reduzidos, que podem ser usados para garantir a safra, regularização fundiária, compra de equipamentos, entre outros destinos.

O programa foi lançado pela manhã, em cerimônia no Palácio do Planalto. Estavam presentes ministros do governo, governadores, e representantes de entidades da familiar, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

São 10 linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros entre 0,5% e 6%. As taxas são menores do que o fornecido na safra passada, e o total de recursos disponíveis é 6,2% maior.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o governo também lançou incentivos para a agroecologia e para a produção de arroz em todo o país. “O Programa Arroz da Gente vai estimular a produção de até 200 mil toneladas”, afirmou o ministro. “O desafio de todos nós é produzir alimentos saudáveis para a mesa das famílias brasileiras, e é por isso que nós estamos aqui”, acrescentou.

À tarde, também no Palácio do Planalto, Lula anuncia o Plano Safra para o agronegócio, que terá R$ 475,5 bilhões em crédito para os grandes produtores.