Prévia do PIB avança 0,25% em maio, abaixo da previsão do mercado

No consolidado do trimestre encerrado em maio, o indicador encerrou com expansão de 0,53% - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, subiu 0,25% em maio. O número ficou abaixo da previsão do mercado, que esperava uma elevação de 0,30%. De acordo com os dados, divulgados nesta segunda-feira (15/5) pelo Banco Central (BC), porém, o indicador apresentou alta de 1,30% em relação a maio de 2023.

No ano, a expansão é de 2,01%. Em 12 meses, o índice acumula avanço de 1,66%. No consolidado do trimestre encerrado em maio, o indicador encerrou com expansão de 0,53%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a alta foi de 1,24%.

Leia também:

A projeção atual do BC para o crescimento da economia brasileira em 2024 é de crescimento de 2,3%, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI), enquanto a equipe do Ministério da Fazenda projeta expansão de 2,5%.

O IBC-Br tem metodologia de cálculo distinta das contas nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador do BC, de frequência mensal, permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, ao passo que o PIB de frequência trimestral descreve um quadro mais abrangente da economia.