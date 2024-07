Dólar sobe e opera em alta após atentado contra Trump

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (15/7), após o atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado (13). Apesar do aumento das incertezas em relação ao quadro eleitoral, analistas avaliam que o incidente elevou as apostas de que o republicano volte à Casa Branca.

Às 9h59, a moeda norte-americana operava em alta de 0,71 %, cotada a R$ 5,469 para compra e R$ 5,470 para venda. Segundo Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, o dólar pode se fortalecer globalmente e haver aumento da inclinação da curva de juros.

“Em primeiro momento, a curto prazo, o que a gente vê é um aumento considerável nas perspectivas de vitória de Trump na eleição que se aproxima. Podemos dar como exemplo até a corrida presidencial que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à vitória enquanto outros fatos ocorridos também na história americana. Esse aumento da perspectiva tem, sim, um impacto na economia”, avalia Duarte.

O economista lembrou ainda que, no primeiro mandato de Trump, as bolsas de valores performaram bem, apesar de uma leniência da inflação. “Então, acho que num curto prazo o que a gente deve ver é juros futuros americanos, assim como a expectativa de inflação, o que de certa forma fortalece o dólar”, pondera.

Ainda no cenário externo, o mercado aguarda o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), e possíveis sinais sobre o futuro das taxas de juros no país.

No âmbito doméstico, os investidores seguem atentos ao quadro fiscal.