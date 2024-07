Haddad: "Orçamento de 2025 já está com os limites distribuídos"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (18/7), que o Orçamento de 2025 já tem os limites por ministérios distribuídos pelo Ministério do Planejamento. A pasta avalia cortes de R$ 25,9 bilhões em despesas do executivo para o próximo ano.

"O fechamento do Orçamento de 2025 já está com os limites distribuídos pelo Planejamento. O que nós estamos fazendo é colocar os limites orçamentários nos termos do arcabouço fiscal, mas a divisão entre ministérios é uma negociação que cabe mais ao Planejamento fazer", disse Haddad a jornalistas.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou a pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais recursos para as Forças Armadas enquanto a equipe econômica discute o contingenciamento do Orçamento federal. “A Fazenda estabelece o limite e o Planejamento recebe os pedidos. Eu participo das reuniões como ministro também para colaborar nessa confecção da peça”, enfatizou o chefe da equipe econômica.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO) se reúne hoje, no Planalto, para decidir o tamanho do contingenciamento necessário para cumprir a meta fiscal de 2024. Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, descartou a interrupção de obras já iniciadas e anunciou cortes em benefícios fraudulentos para equilibrar as contas do governo.