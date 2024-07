Pane cibernética global gerou casos de "tela azul" no mundo inteiro

Problema no sistema operacional Windows afetou inclusive telões da Times Square em Nova York - (crédito: Reprodução/Internet)

Uma falha generalizada em sistemas digitais afetou empresas e serviços em todo o mundo. Devido a um problema que afetou o Windows, foram registradas diversas ocorrências de "tela azul" ao redor do mundo. Pontos turísticos famosos como a Times Square em Nova York também foram afetados.

A Tela Azul da Morte (ou Blue Screen of Death, do inglês Blue Screen of Death) é um erro crítico exibido pelo Windows quando o sistema operacional encontra um problema que o impede de continuar funcionando normalmente.

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, como American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air, suspenderam voos após uma interrupção nos serviços da Microsoft. No Brasil, a companhia aéria Azul teve diversos atrasos de voos no país todo; Latam e Gol não haviam registrado problemas nas operações até a publicação desta reportagem.

Na Austrália, mídia, bancos e empresas de telecomunicações também sofreram interrupções.

O sistema da big tech Microsoft é cliente da empresa de segurança cibernética norte-americana CrowdStrike, que monitora possívels ataques hackers e que foi responsável pela falha no sistema que gerou pane global. Segundo a companhia, “não há evidências de que tenha sido um ataque cibernético”.

O CEO da Crowdstrike, George Kurtz, afirmou que o problema foi causado por um defeito em uma atualização de software. A situação está sendo monitorada e as empresas afetadas estão trabalhando para normalizar seus sistemas. “Lamentamos profundamente o impacto que causamos aos clientes, aos viajantes, a qualquer um afetado por isso, incluindo nossas empresas”, disse, no programa Today Show, da NBC

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

