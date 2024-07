Plano Safra terá destaque especial para pequenos e médios produtores, diz BB

Por Juliana Sousa* — Everton Kapfenberger, diretor de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, aponta que “o maior Plano Safra da história do banco", de R$ 260 bilhões, 2024/25, anunciado no último dia 5, possui um destaque especial para os pequenos e médios produtores. Segundo ele, novas linhas de crédito contarão com uma taxa de 2,5% ao ano para equipamentos de menor porte para famílias com faturamento de até R$ 100 mil.

“Essa linha de 2,5% ao ano servirá para estimular a mecanização nas pequenas propriedades. Quando a gente fala sobre mecanização, pensamos imediatamente em tratores, mas também estamos falando de roçadeiras, pequenos resfriadores, enfim, equipamentos de tecnologia. Faremos tudo o que a gente puder apoiar para tecnificar a qualificação, melhorar a produção das pequenas propriedades rurais de Norte a Sul do país”, explicou em entrevista ao CB.Agro — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (19/7).

O acesso facilitado a máquinas, equipamentos e implementos agrícolas direcionados à agricultura familiar faz parte de um plano do governo federal de ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar e impulsionar a indústria nacional por meio de acesso a maquinários adequados.

A lista de itens disponíveis para o financiamento pode ser consultada no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro