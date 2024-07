Microsoft lança ferramenta para corrigir erro do apagão cibernético

Na sexta-feira (19/7), usuários do Windows enfrentaram travamentos e o erro da tela azul devido a um apagão cibernético causado por um erro da empresa de cibersegurança CrowdStrike. A Microsoft, responsável pelo sistema operacional, lançou uma ferramenta oficial para resolver o problema.

O software gratuito pode ser instalado usando um pendrive, permitindo que os usuários restaurem os sistemas para antes do “bug”. Ao executar o boot diretamente pelo pendrive, uma rotina automática abre o Windows e remove o arquivo da CrowdStrike responsável pela interrupção de serviços em companhias aéreas, bancos, supermercados e outros setores.



A Microsoft afirmou que cerca de 8,5 milhões de computadores foram afetados pelo apagão cibernético, isso representa 1% do total de usuários do sistema operacional da empresa. “Embora este não tenha sido um incidente da Microsoft, como impacta nosso ecossistema, queremos fornecer uma atualização sobre as medidas que tomamos com a CrowdStrike”, afirmou a gigante da tecnologia em nota.

O vice-presidente de segurança corporativa e sistema operacional da Microsoft, David Weston, afirmou que mantiveram contato com desenvolvedores desde o incidente para coletar e liberar soluções. "Nós reconhecemos a disrupção que esse problema causou em empresas e na rotina diária de vários indivíduos. Nosso foco é entregar aos consumidores guias técnicos e suporte para trazer os sistemas impactados de volta para o ar"

Para realizar a recuperação, a ferramenta precisa de alguns requisitos mínimos, como ser cliente do Windows formato 64 bits, pelo menos 8 GigaBytes (GB) de armazenamento interno livre, além do Pendrive que deve ser de no mínimo 1 GB, o comando deve ser realizado por uma conta com privilégios de administrador.

* Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza