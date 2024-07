Dia dos Avós: é possível empreender e ter sucesso após os 60 anos

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que a população idosa no Brasil está cada vez mais ativa e engajada, tanto na vida pessoal quanto no mercado de trabalho. Esse fenômeno reflete uma nova realidade: os idosos estão mais dinâmicos, produtivos e envolvidos em atividades que lhes proporcionam satisfação pessoal e bem-estar.

Iara Dietrich, 62 anos, é uma daquelas avós inspiradoras que conseguiu abrir o seu próprio negócio. Com três filhos e cinco netos, ela nunca deixou de lado sua carreira. Formada em letras, ela foi professora de espanhol por décadas e até morou fora do país. Durante 11 anos, trabalhou em um ofício que herdou de seu marido, mas a veia empreendedora falou mais alto.

Foi no setor de franquias que ela conseguiu realizar seu sonho de ter o próprio negócio, por meio da Rockfeller. "Empreendi por necessidade, mas sempre tive uma veia empreendedora, especialmente na área da educação”, afirmou Iara.

"Eu não tinha experiência como gestora de empresa. Então, foi um desafio completamente novo, mas me senti muito segura, tranquila por ser uma franquia e confiar na excelência que a rede propõe. Isso tem muito a ver com meus valores também. Iniciei essa jornada com a sensação de estar em uma estrada bem sinalizada, com GPS na mão", completou.

Segundo ela, a família, teve um papel fundamental neste novo ciclo. "Minha filha fez realmente acontecer a Rockfeller aqui na cidade. Quando ela começou a trabalhar e descobriu sua habilidade na área comercial, a escola teve uma grande projeção. Firmamos uma identidade clara de qualidade e seriedade, com uma metodologia eficaz. Hoje, ela é minha sócia e diretora comercial, responsável por parcerias e marketing da escola. Os outros filhos também são essenciais no apoio, mas ela, Maria Clara, é uma parceira vital no meu negócio", ressaltou Iara.

Empreendedorismo na aposentadoria

Quem conseguiu realizar seu sonho foi a Sueli Fragoso, de 65 anos. Ela trabalhou por mais de 30 anos como bancária, esperou a chegadada aposentadoria para conseguir investir em um negócio do ramo de alimentação.

“Eu era moradora de Bauru, no interior de São Paulo, e frequentava assiduamente a Água Doce da cidade. A estrutura, pratos e bebidas de qualidade sempre me chamaram a atenção. Quando me aposentei, estudei algumas alternativas e vi que era em uma franquia da rede que iria realizar um dos meus sonhos”, contou.

Sueli conta que como atuou por cinco anos em um banco na cidade de Lençóis Paulista, notou que muitos moradores se deslocavam até Bauru para frequentar a unidade da marca. “Não pensei duas vezes em investir em um restaurante da franquia na cidade, para oferecer o que há de melhor na culinária brasileira”, comenta Fragoso, que ao lado do marido, José Eduardo, administram a operação desde 2007.

Empreender na terceira idade não é apenas para mulheres. Aposentado desde 1997, Nilton Vidigal, 77 anos, trabalhou boa parte da vida em uma confecção, atividade em que encerrou sua trajetória profissional dentro do ambiente corporativo. Para complementar a renda e não ficar ocioso, o idoso decidiu investir no segmento de franquias, abrindo seu primeiro negócio próprio no setor de sorvetes no mesmo ano da aposentadoria.

Após seu ingresso, o empresário não saiu mais do ramo do franchising. Em 2013, Nilton se tornou franqueado do Divino Fogão, rede de Food Service, especializada em culinária da fazenda. Com o filho, Ricardo Vidigal, ele administra 80% do negócio localizado no Shopping Atrium, em Santo André, no ABC paulista.

Os dois também são sócios de outro restaurante da marca, no Santana Parque Shopping, na zona norte de SP. Para Nilton, se manter em atividade é essencial para corpo e mente mesmo após a aposentadoria. “Estou no dia a dia do negócio, sempre atento às demandas que a operação necessita. Com isso, me mantenho ativo e em constante aprendizado mesmo aos 77 anos”, afirmou.

