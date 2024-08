Bradesco atinge lucro líquido de R$ 4,7 bilhões no segundo trimestre

O saldo ainda é 4,4% maior que o do mesmo intervalo do ano passado e está 12% acima do registrado no quarto trimestre de 2023 - (crédito: Divulgação/Bradesco)

O Bradesco encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido recorrente de R$ 4,716 bilhões, surpreendendo as expectativas do mercado. De acordo com o balanço, divulgado nesta segunda-feira (5/8), houve uma alta de 12% ante o trimestre imediatamente.

O saldo ainda é 4,4% maior que o do mesmo intervalo do ano passado e está 12% acima do registrado no quarto trimestre de 2023. O segundo maior banco privado do país em ativos contabilizou margem financeira bruta de R$ 15,580 bilhões no trimestre, com alta de 2,8% ante o trimestre anterior e recuo de 5,9% em 12 meses.

O resultado é fruto principalmente do controle da inadimplência, da expansão da carteira de crédito e da cobrança de empréstimos. A inadimplência caiu para 4,3% na carteira, ante 5% em março e 5,9% em junho do ano anterior. A taxa de calotes de pessoa física ficou em 5,2% no fim de junho, ante 5,5% em março e 6,7% no fim do segundo trimestre de 2023.

O Bradesco encerrou junho com R$ 912,092 bilhões na carteira de crédito expandida. O saldo aumentou 2,5% ao longo do segundo trimestre e cresceu 5% em um ano. A concessão de crédito também acelerou em relação aos trimestres anteriores.