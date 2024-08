Petrobras confirma presença de gás em reservatório na costa da Colômbia

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (5/8), a descoberta de gás em águas profundas no Mar do Caribe, próximo ao litoral da Colômbia. O local fica a 31km da costa e se encontra no poço Uchuva-2, onde a Petrobras detém 44,44% de participação em um consórcio formado em parceria com a Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), que detém 55,56% do capital.

A profundidade do poço atinge 804m e é uma extensão da presença de gás natural em Uchuva-1, próxima à outra plataforma da região. O local também se encontra em uma lâmina d’água de aproximadamente 830 metros, descoberta ainda em 2022. Segundo a Petrobras, a localização do poço “agrega informações relevantes para o desenvolvimento de uma nova fronteira de exploração e produção na Colômbia, reforçando o potencial volumétrico para gás na região”.

A execução do poço é realizada em cinco etapas, de acordo com a estatal. As investigações constataram a presença do gás na fase 4 de perfuração, por meio de perfis elétricos que, de acordo com a companhia, serão caracterizados posteriormente por meio de análises em laboratório. A realização de um teste de formação está prevista para o final de 2024.

“A atuação da Petrobras no Bloco Tayrona está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, visando à recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria, assegurando o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética”, informa a companhia.

A Petrobras possui postos de exploração e produção de petróleo ou gás natural em mais quatro países, além da Colômbia: Argentina, Bolívia, EUA e São Tomé e Príncipe, onde a aquisição de participações em três blocos exploratórios foi firmada ainda em fevereiro deste ano.