Pagamentos com cartões crescem 11,2% no 1º semestre e soma R$ 2 trilhões

o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 14,3% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, somando R$ 1,3 trilhão em pagamentos - (crédito: Stevepb, no Pixabay)

Mesmo com o forte avanço do Pix como meio de pagamento dos brasileiros, as compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 11,2% no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 2 trilhões, conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) divulgados nesta quarta-feira (7/08).

A entidade informou ainda que o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 14,3% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, somando R$ 1,3 trilhão em pagamentos. O segundo maior volume no período ficou com o cartão de débito, que recuou 0,2% na mesma base de comparação, movimentando R$ 486,2 bilhões (-0,2%). Já o cartão pré-pago somou R$ 181,5 bilhões, e registrou expansão de 24,8% no volume transacionado.

De acordo com os dados da Abecs, volume de transações com cartões avançou 10,3%, totalizando pouco mais de 22 bilhões operações nos primeiros seis meses de 2024, o maior resultado para um semestre já registrado. Isso significa que os brasileiros fazem, em média, 120 milhões de pagamentos por dia.

Entre janeiro e julho de 2024, os gastos de brasileiros com cartões no exterior continuaram registraram expansão de 27,4%, na comparação com o mesmo período de 2023, movimentando movimentaram US$ 7,9 bilhões (R$ 39,8 bilhões). A Europa e os Estados Unidos responderam, respectivamente, por 25,7% e 24%, das transações e, juntos, esses dois destindos responderam por R$ 32 bilhões de compras realizadas pelos brasileiros.

Pagamento por aproximação em alta

Os pagamentos por aproximação que utilizam a tecnologia NFC (Near Field Communication) movimentaram R$ 644 bilhões entre janeiro e junho deste ano. O volume transacionado pelas compras por aproximação cresceu 52,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme os dados da entidade.

A quantidade de compras por aproximação chegou a 60 milhões por dia. Segundo a entidade, a cada hora, brasileiros realizam, em média, cerca de 2,4 milhões de pagamentos por aproximação. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da Abecs, mostra ainda que 61% dos consumidores brasileiros costumam realizar pagamentos por aproximação.

Inadimplência aumenta

Após um primeiro trimestre de 2024 de estabilidade, a inadimplência dos usuários de cartão de crédito apresentou aumento de 0,4 ponto percentual em junho, chegando a 7,7%. Em comparação com o primeiro semestre de 2023, o índice atual está 1,0 ponto percentual menor, de acordo com os dados da Abecs.

A região Sudeste atingiu a marca de R$ 1 trilhão em valor transacionado com cartões no primeiro semestre de 2024, registrando crescimento de 13,5% na comparação anual. A região Sul apresentou crescimento de 8,4%, para R$ 265,3 bilhões, e a Nordeste, de 6,8%, para R$ 233,4 bilhões. O Centro-Oeste movimentou R$ 148,3 bilhões, dado 8,5% superior, e o Norte, R$ 74,5 bilhões, com alta de 7,3%.