Balança comercial registra superavit de US$ 7,6 bilhões em julho

As exportações de café não torrado foram destaque, com aumento de 61,5% no valor comercializado em relação a julho de 2023 - (crédito: Emater DF/Divulgação)

Em julho, as exportações brasileiras atingiram o maior volume em um mês neste ano. Os dados do comércio exterior divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) nesta terça-feira (6/8) mostram que, no último mês, o Brasil obteve US$ 30,9 bilhões com a venda de produtos para o exterior. Ao mesmo tempo, as importações registraram US$ 23,3 bilhões, o que fez com que a balança comercial do país tivesse superavit de US$ 7,6 bilhões no mês.

Na comparação com julho de 2023, houve avanço tanto pelas exportações quanto pelo lado das importações. O valor obtido com as vendas para o exterior registrou aumento de 9,3%, enquanto que o das compras cresceu em 15,7%.

Diante disso, o saldo da balança comercial registrou queda de 6,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. No mesmo período, a corrente de comércio registrou aumento de 11,9%.

Destaques do mês

Na agropecuária, o destaque foram as exportações de café não torrado, que tiveram um aumento de 61,5% no valor comercializado em relação a julho de 2023. Em movimento contrário, as vendas do milho registraram queda de 31,4% na comparação com o ano passado.

Principal produto comercializado no país, com participação de mais de 16% entre as exportações, a soja manteve-se praticamente estável durante o período, com aumento de 5,3% nas vendas.

Leia também: Mercosul extingue obrigatoriedade de certificado de origem para transações intrabloco

Ao todo, as exportações na agropecuária tiveram aumento de 8,3% em julho deste ano. Também houve crescimento das vendas para o exterior pelo lados da indústria. O setor extrativo avançou 11,5%, enquanto a indústria de transformação registrou um aumento de 8,9%.

Entre as importações, o maior avanço em julho ficou por conta dos bens de consumo, com aumento de 30% no período. Os bens de capital e intermediários também registraram valores maiores de importações no mês, de 16,3% e 1,4%, respectivamente. Já a compra de combustíveis foi menor em 2024, com recuo de 7,5% no sétimo mês do ano.

Acumulado do ano

Em 2024, as exportações já acumulam US$ 198,2 bilhões de valor comercializado desde o primeiro dia do ano. Enquanto isso, as importações contabilizam US$ 148,6 bilhões desde janeiro. Com isso, o saldo acumulado da balança comercial no ano é superavitário em US$ 49,6 bilhões, o que representa um decréscimo de 6,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O setor de indústria extrativa é o único a apresentar um resultado acima do obtido no mesmo período do ano passado, com um acréscimo de 19,5% nas exportações.

Enquanto isso, as vendas na agropecuária para o exterior foram menores até aqui do que nos sete primeiros meses de 2023, com um recuo de 6,1%. Já a indústria de transformação obteve uma performance idêntica no mesmo período, com saldo zero nas exportações.