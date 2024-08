Dia dos Pais: Maioria das franquias são formadas por famílias

Veja franqueados que uniram forças com seus filhos, e consolidaram seus negócios no mercado brasileiro. - (crédito: Divulgação)

Responsáveis por mais de 90% do total de empreendimentos, as empresas familiares são o modelo de negócio mais praticado no Brasil e no mundo, responsáveis por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) e 75% dos empregos formais no país.

Os números são de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Sebrae. De acordo com o levantamento, cerca de 98% dos pequenos negócios são formados por famílias. O dado não surpreende, visto que a maioria dos brasileiros começa a empreender por necessidade.



O segmento enfrenta desafios específicos, já que 75% dessas empresas acabam fechando as portas após sucessões malfeitas — que, além de afetar os negócios, coloca em risco os laços familiares. Apesar do cenário, a maioria das empresas familiares representam cases de sucesso. Neste dia dos pais, o Correio separou trajetórias de dez franqueados que uniram forças com os filhos para consolidar seus negócios no mercado brasileiro.

Água Doce

Franqueado da Água Doce Sabores do Brasil há 30 anos, Roberto Nakanishi, de 56 anos, conheceu a marca por meio de seus familiares. Após um longo período no Japão junto com sua esposa, Roseli Nakanishi, de 55 anos, Roberto voltou ao Brasil para fixar moradia e para iniciar sua jornada no empreendedorismo. Foi dessa forma que o casal foi apresentado ao fundador da rede de franquias, Delfino Golfeto, e investiu em uma operação da marca em Maringá, no Paraná. Com objetivo de expandir, o filho do casal, Vinicius Nakanishi, de 23 anos, formado em administração de empresas, foi inserido ao negócio para assumir, aos poucos, a administração do restaurante.

“Desde quando era estudante, o Vinicius já estava passando por um treinamento focado na parte administrativa, controles, gestão de custos e DRE. Após concluir o curso, ele está mais à frente de algumas demandas operacionais, como a parte financeira, e acompanhando as inovações do nosso segmento. Com a nossa parceria, já estamos prospectando a ampliação dos nossos negócios, investindo em uma operação da Água Doce voltada para o delivery. Tenho certeza de que com minha esposa e meu filho ao lado, teremos sucesso neste novo empreendimento”, revela.

Calçados Bibi

Marcos Zoni, de 59 anos, é empresário e franqueado de três unidades da Calçados Bibi, sendo duas na capital paulista e uma em Barueri, região metropolitana, e mais quatro outras marcas em um total de sete operações. Ele conta que após atuar por anos no mercado financeiro, decidiu que era a hora de seguir outro caminho profissional.

A ideia de empreender com a filha, Bruna Zoni, de 31 anos, veio após o ingresso dela na faculdade de Moda, no Instituto Europeu de Design, pensando em qual seria a área de trabalho. Juntos e após experiência em duas outras operações, resolveram investir em uma franquia da Calçados Bibi, por conciliar a experiência financeira dele, com os conhecimentos técnicos de vestuário dela. Marcos explica que, às vezes, trabalhar com a filha pode ser um desafio.

"É preciso saber separar o pessoal do profissional, para não acabar exigindo muito, e nem ser condescendente demais. Mas, ainda assim, é muito bacana tê-la comigo no dia a dia. A sensação que tenho é que estou sempre ajudando no desenvolvimento da minha filha para que, futuramente, ela possa tocar sozinha as operações e continuar o que criamos juntos. A Bruna é uma jovem super doce e tranquila, ela equilibra o meu lado profissional que passou anos em um mercado tão duro, que é o financeiro. Agradeço a ela por me auxiliar nessa jornada", finaliza.

Divino Fogão

Com os dois filhos, o arquiteto Matheus Alves Caires, de 25 anos, e administrador de empresas Leonardo Alves Caires, de 23, Eduardo Caires, é franqueado do Divino Fogão desde 2002 e conta que nunca havia cogitado trazer os filhos para trabalhar nos restaurantes da rede. Tudo mudou em um almoço de família, quando tiveram a ideia de trabalhar todos juntos.

O empreendedor confessa que, no início, surgiram algumas inseguranças, mas logo aceitou a ideia e estabeleceu algumas regras para reduzir os conflitos do cotidiano.

“Estou apegado ao negócio há 22 anos e confesso que tenho dificuldade em aceitar novas ideias de gestão. Por parte deles, sinto um certo receio perante tantas responsabilidades, mas empreender em família tem o lado gratificante de superar obstáculos emocionais e operacionais com elo de união, aproveitando o apoio mútuo e as vantagens intergeracionais. Para que tudo caminhe bem, é importante ter uma comunicação aberta, respeito e um equilíbrio entre trabalho e os laços familiares. Também é importante enfrentar os desafios e celebrar as conquistas em conjunto. Juntos tornamos a responsabilidade mais leve e os objetivos mais palpáveis e com um alcance mais eficiente”, comenta Eduardo.

5àsec

Formadas em Odontologia e Engenharia Química, Isadora e Isabela Abussamra, respectivamente, não tinham a intenção de se envolver nos negócios dos pais, José e Evani Abussamra, que contam com uma franquia da 5àsec desde 1999 na capital de São Paulo. Da área econômica e pedagógica, o patriarca e matriarca da família viram no segmento de lavanderias uma oportunidade de investimento. A operação se tornou referência como especialista têxtil na região, processando mais de 2 milhões de peças há quase 25 anos de funcionamento.

Ao perceberem o crescimento exponencial do negócio da família, as filhas decidiram auxiliar os pais na jornada do empreendedorismo. Hoje, Isadora e Isabela dividem as atribuições da unidade com os pais. "A maior vantagem de trabalhar em família é a extrema confiança que temos um pelo outro. Este é um dos pilares do nosso sucesso e que nos fizeram ser referência não só na região, como também dentro do Grupo 5àsec", finaliza Isabela;

iGUi

Em 2015, Claudio Cipriano assumiu uma loja da iGUi, maior fabricante e comercializadora global de piscinas pré-fabricadas, na cidade de Suzano (SP) e alcançou bons resultados durante sua gestão, o que gerou em seu filho Felipe o mesmo desejo de empreender e assumir sua própria unidade em Resende (RJ).

Diante do sucesso alcançado, em 2019, Claudio comprou uma nova loja da franquia no município de São José dos Campos (SP), onde atua como Gerente Administrativo junto de sua filha Isabela Fernandes. Sendo assim, passou o comando da operação de Suzano para Felipe que, por sua vez, deixou a unidade do Rio de Janeiro com outro sócio. A filha mais velha da família Cipriano, Letícia, seguiu os mesmos caminhos do pai e irmãos, e tornou-se proprietária de uma unidade da Splash - outra marca de piscinas da Rede iGUi -, também em Suzano.

"Confio muito nos meus filhos, temos muito respeito uns pelos outros e eu considero essa parceria excelente, com ótimos resultados e conquistas. Acredito que o principal fator do sucesso é o nosso companheirismo familiar e divisão de tarefas", afirma Claudio.

Microlins

Rivaldo Guedes, de 60 anos, é multifranqueado da Microlins, maior rede de cursos profissionalizantes do Brasil. Com 47 escolas sob seu comando, o empresário conta com a parceria de sócios e de seu filho para administrar os negócios. Segundo Rivaldo, desde a adolescência o filho Gustavo Guedes, de 25 anos, ajudava com algumas pequenas demandas das operações, como a panfletagem.

Atualmente, o jovem, que é formado em administração de empresas, está sendo preparado para a sucessão no futuro. Dessa forma, cuida das áreas de Marketing, Vendas e relacionamento com os demais sócios que investiram nessa empreitada junto com o pai. Além disso, Gustavo é o responsável por outros negócios criados por Rivaldo, por exemplo, a rede de franquias Spazio D’Unhas. De acordo com Rivaldo, trabalhar com seu filho é desafiador e ao mesmo tempo muito satisfatório.

“Temos muitas características em comum, como gostar de cuidar das pessoas, mas vejo que o Gustavo já tem uma visão diferente e mais atualizada de determinadas situações. Isto nos ajuda a encontrar o meio tempo para fazermos a gestão dos negócios. Compartilho minha experiência com ele que, por sua vez, aprimora de acordo com as novidades do mercado e dessa forma vamos caminhando juntos”, revela.

Milon

Sergio Luiz Czernay, de 63 anos, é empresário e franqueado da Milon do shopping Campo Grande, no Mato grosso do Sul. Após surgir a oportunidade de investir na franquia, em conversa com a filha Helga Regina Sebben Czernay Picolotto, de 31 anos, decidiram em conjunto apostar no negócio. Sergio comenta que acertou na escolha da sócia.

Atualmente, Helga é a responsável pelos produtos expostos na loja, pela parte financeira e contratação dos colaboradores. “Ela é muito prestativa e atenciosa, tanto com os funcionários, como com os clientes que vão na loja. Tenho muito orgulhoso da filha que tenho e sou agradecido por ter ela ao meu lado. Quero que nossa parceria continue por muitos anos”, revela o empresário. Já Helga diz que em alguns momentos os dois saem do papel de pai e filha, e se comunicam mais como sócios, mas sempre com admiração, respeito e amor. A empresária se sente grata por ter a oportunidade de aprender e crescer ao lado do pai.

“O que eu gosto de ser sócia do meu pai é o conhecimento e experiência que ele me transmite. Cada um tem um perfil de trabalho e lado a lado, nós nos completamos. Tenho uma filha de quatro anos e vou poder falar para ela o que eu aprendi com meu pai e seu avô”, comenta.

Mr. Cheney

Felipe Bernal, 46 anos, engenheiro e franqueado da Mr Cheney, encontrou no empreendedorismo a realização de um sonho antigo e uma nova fonte de renda ao lado de seu pai, Amaury Bernal, 74 anos, economista. Juntos, decidiram trazer para Campinas a renomada marca de cookies que já conheciam em São Paulo. Desde a inauguração, enfrentaram desafios inéditos, como a escolha do ponto, contratação da equipe e a implantação do projeto arquitetônico, sem nenhuma experiência prévia no varejo ou em shopping centers.

"O relacionamento com meu pai no ambiente de trabalho é muito bom. Claro que há discordâncias, mas sempre prevalece o respeito e a colaboração produtiva", comenta Felipe. Além de fortalecer o vínculo familiar, o empreendimento proporcionou novas experiências e aprendizados em gestão de pessoas e operação de negócios. Para Felipe, trabalhar com o pai é muito positivo, pois permite somar experiências de vida distintas, enriquecendo tanto a esfera pessoal quanto o sucesso do negócio.

Rockfeller

Rodrigo Fernandes, 54 anos, é contador e encontrou na Rockfeller a oportunidade de realizar seu sonho de empreender. Desde adolescente, ele se via como gestor do próprio negócio, mesmo sem saber em qual área atuar. "Empreender em nosso país é extremamente desafiador, e talvez minha motivação esteja exatamente nessa questão - eu sempre gostei de desafios", afirma. Com cinco unidades da Rockfeller Franchising, uma das maiores redes de idiomas do país, Rodrigo trouxe seu filho, Victor Fernandes, 30 anos, formado em administração, para somar na operação.

"Victor é uma pessoa muito disposta a aprender e um ótimo ouvinte. Nossa jornada até aqui tem sido de muito aprendizado mútuo", comenta. Hoje, Victor é responsável pela métrica de todas as unidades do pai. Rodrigo decidiu investir no segmento de educação após um período nos Estados Unidos, onde aprendeu inglês e começou a dar aulas ao retornar ao Brasil. Trabalhar com o filho teve um impacto positivo na relação deles. "Nossa relação pai e filho estreitou muito", afirma.

Além de Victor, sua irmã Rosi é sócia em duas unidades. Para Rodrigo, o empreendedorismo trouxe muitas conquistas pessoais e responsabilidades. "Penso que o mais importante é ter certeza de que seus filhos têm vontade e disposição para seguir o mesmo caminho. Se essa vontade for verdadeira, vale muito a pena", finaliza o empresário.

TRATABEM

Com o portfólio completo da Rede iGUi marcando sua história, Itamar Ferreira de Lima, 55, é franqueado de três operações da TRATABEM - rede de franquias da iGUi, especializada em serviços de manutenção, limpeza e tratamento de todos os tipos de piscinas -, além de uma unidade premium da iGUi e uma Splash Piscinas (outra marca da Rede). Tudo começou em 2017, quando Itamar enfrentava dificuldades financeiras significativas.

Nesse período, conheceu um irmão da igreja que já trabalhava na franqueadora, o que o levou à oportunidade de se tornar franqueado da iGUi Sorriso, no Mato Grosso (MT). No início da pandemia, em 2020, o empresário recebeu outra oportunidade: abrir uma franquia da Splash. Desta vez, ele contou com a ajuda de seu filho Matheus Dias de Lima, 29, engenheiro recém-formado na época, que entrou no empreendedorismo para administrar as duas empresas com o pai.

Com a alta na procura por piscinas e serviços de manutenção de piscinas na região, pai e filho se desafiaram e abriram duas unidades da franquia TRATABEM e a terceira em 2022, localizadas nas cidades de Ipiranga do Norte, Vera (também mato-grossenses) e Sorriso. Atualmente, Itamar conta com o apoio de sua esposa Rosineide Maria de Lima e de Matheus, que gerenciam uma loja iGUi Conceito, uma Splash e três lojas TRATABEM.

Matheus desempenha um papel importante, cuidando das finanças, ajudando na parte comercial e em projetos das piscinas UNLIMITED (carro-chefe da iGUi premium).