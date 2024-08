Haddad diz que indicação para o BC deve ser anunciada nas próximas semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicará nas próximas semanas o nome para assumir a presidência do Banco Central (BC) a partir do próximo ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a sabatina do nome deve ser discutida com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Entrou no radar do presidente essa questão. Ele ficou de discutir com o presidente Pacheco essa questão da sabatina e do calendário eleitoral, para garantir que o nome indicado possa ser sabatinado nesses esforços concentrados”, disse a jornalistas, nesta terça-feira (13/8).



A sabatina no Senado é uma etapa necessária para a aprovação da indicação do presidente. Em razão do período eleitoral, a expectativa é de que seja realizada em outubro. De acordo com Haddad, a data da indicação dependerá da conversa com Pacheco.

Questionado sobre sobre a definição de Lula sobre o indicado, ele afirmou que esse anúncio é uma atribuição exclusiva do presidente. O nome mais cotado para a vaga é o do atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que foi número 2 de Haddad na Fazenda.