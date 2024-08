Dia dos Pais movimentou R$ 264 milhões no e-commerce em 2024

O Dia dos Pais gerou um impacto positivo para o varejo on-line: foram R$ 264 milhões movimentados pelas pequenas e médias empresas (PMEs) de 22 de julho a 11 de agosto. O valor representa um aumento de 36% em comparação com as mesmas três semanas de 2023. Os dados são da Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina.

O gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop, Luiz Natal, frisou que as datas comemorativas são muito importantes para o e-commerce, gerando não só o aumento das vendas, mas também uma ótima oportunidade para utilizar estratégias de marketing e de atendimento diferenciadas. “Além de impulsionar o faturamento, essas comemorações oferecem aos pequenos e médios negócios a chance de se destacarem através de promoções e experiências de compra personalizadas, ajudando na construção de uma base de clientes mais fiel e engajada com a marca", afirmou.

O empreendedor Fernando Rueda é um exemplo do sucesso da data comemorativa. Sua loja de acessórios em prata 925 para atacado, a Silver Crown, faturou na véspera do Dia dos Pais 70% a mais do que no mesmo período de 2023.

“Pensando em nossos revendedores, sempre fazemos uma antecipação das campanhas para que os consumidores finais aproveitem as datas comemorativas. Para o Dia dos Pais, criamos uma coleção especial masculina que esteve disponível para compra desde o início de julho. E foi um sucesso. Nesses períodos, investimos em maior estoque para atender nossos clientes com segurança", contou.

O segmento de acessórios foi um dos que mais faturaram no período: R$ 16,5 milhões. Os outros dois setores com maior faturamento para o Dia dos Pais foram moda (R$ 88,4 milhões) e saúde & beleza (R$ 24 milhões). Destaque ainda para casa & jardim, que experimentou um crescimento de 40% em relação ao ano anterior. De acordo com a pesquisa, entre os produtos mais vendidos para presentear os pais estão camisetas, óculos de sol e máscara capilar.

Durante o período analisado, foram vendidos 4 milhões de produtos no total, indicando um crescimento de 25% na quantidade de itens comercializados em 2023. Já sobre meios de pagamento, o Pix foi o mais utilizado: 47,5% dos pedidos foram pagos desta forma. Em segundo lugar, o cartão de crédito, com 42% dos pedidos.

O valor médio por compra chegou a R$ 246,30. Além disso, 24% de todas as vendas do e-commerce no período foram geradas pelas redes sociais, com destaque para o Instagram que, dentre elas, representou 89%.

Leia também: Comércio prevê alta nas vendas no Dia dos Pais e define estratégias

O estado com maior faturamento foi São Paulo, alcançando R$ 128 milhões, seguido por Minas Gerais (R$ 25 milhões), Rio de Janeiro (R$ 19,5 milhões), Santa Catarina (R$ 16,5 milhões) e Paraná (R$ 14 milhões). Somados, os cinco estados representaram cerca de 77% de todo o faturamento conquistado pelas PMEs on-line no Dia dos Pais.