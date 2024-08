"Elevaremos a taxa de juros se for necessário", diz Campos Neto

Campos Neto afirmou ainda que a comunicação tem sido mais coesa e ressaltou que as últimas duas decisões do Copom foram unânimes - (crédito: Marcelo Camargo/Ag. Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (16/8) que a autoridade monetária está preparada para elevar a taxa básica de juros (Selic), caso os indicadores econômicos mostrem que essa é uma solução necessária. Segundo ele, todos os diretores estão seguindo a comunicação oficial do Comitê de Política Monetária (Copom).

“Todos os diretores estão adotando nosso discurso oficial. Estamos reforçando que não estamos dando nenhum 'guidance' (sinalização), mas que faremos o que for necessário para levar a inflação à meta”, disse durante participação no evento Barclays Day, promovido pelo Banco Barclays, em São Paulo. “Elevaremos a taxa de juros se for necessário”, enfatizou.

Na ata de sua última reunião, o Copom adotou um tom mais duro. O grupo de nove diretores do BC ressaltou que "o momento corrente é de ainda maior cautela e de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação, sem se comprometer com estratégias futuras".

No documento, os membros do Copom citam duas possibilidades: a manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo, que levará a inflação à meta no horizonte relevante; ou a elevação da taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado.

Na ocasião, Campos Neto afirmou ainda que a comunicação tem sido mais coesa e ressaltou que as últimas duas decisões do Copom foram unânimes.

“É um jogo de credibilidade, temos que continuar mostrando coerência e concatenar as ideias de uma forma que as pessoas entendam a mensagem”, observou.