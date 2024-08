Caixa vai investir no mundo bets com intuito de ser destaque no setor

A Caixa Econômica Federal divulgou, na quinta-feira (22/8), que vai entrar em definitivo no setor de apostas. A instituição, que detém o monopólio da exploração dos jogos lotéricos no Brasil, está entre as 108 empresas que solicitaram autorização ao Ministério da Fazenda para atuar no mercado on-line.

“O mercado no Brasil tende a crescer muito nesse segmento. A Caixa quer estar presente e tem uma série de iniciativas construídas nesse sentido”, disse o presidente do banco, Carlos Vieira, ao apresentar os resultados do banco no 2º trimestre.

Rivalidade com loteria

Além de ter uma empresa pública de grande porte e visibilidade participando do segmento de apostas, outra preocupação envolvendo a Caixa está em uma possível "concorrência" com as populares loterias já oferecidas.

"Passamos a atuar em um novo mercado de jogos e apostas. Falando de estratégia, sabemos que é um mercado muito grande e a regulação vai trazer mais formalidade ao mercado", diz a diretora-presidente da Caixa Loterias, Lucíola Vasconcelos.