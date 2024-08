INSS: pagamentos para aposentados e pensionistas segue; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue realizando o pagamento da folha de agosto para aposentados e pensionistas. Na semana que vai de 26 a 30 de agosto, são pagos somente os valores abaixo de 1 salário mínimo (atualmente em R$ 1.412). Nesta quinta-feira (28/8), os que possuem número do cartão de benefício com final 4 receberão a quantia.

A partir de setembro, o governo inicia o pagamento dos benefícios acima de 1 salário mínimo. Ao todo, 12,1 milhões se enquadram nesta categoria, enquanto que 28,2 milhões começaram a receber nesta semana.

Mais de 40 milhões de benefícios serão pagos até 6 de setembro. Deste total, 34,3 milhões são previdenciários e 6,1 milhões são assistenciais.

Confira o calendário de pagamento (nº do cartão):

Até 1 salário mínimo

Final 1: 26 de agosto

Final 2: 27 de agosto

Final 3: 28 de agosto

Final 4: 29 de agosto

Final 5: 30 de agosto

Final 6: 2 de setembro

Final 7: 3 de setembro

Final 8: 4 de setembro

Final 9: 5 de setembro

Final 0: 6 de setembro

Acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 2 de setembro

Finais 2 e 7: 3 de setembro

Finais 3 e 8: 4 de setembro

Finais 4 e 9: 5 de setembro

Finais 5 e 0: 6 de setembro