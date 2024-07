STJ determina que 85% das equipes trabalhem durante greve do INSS

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou nesta quinta-feira (25/7) a manutenção de serviços essenciais enquanto durar a greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ministra definiu que seja mantido, em atividade, o mínimo de 85% das equipes em cada unidade da autarquia. Caso seja descumprida, será aplicada multa diária de R$ 500 mil contra as entidades sindicais relacionadas ao movimento.

Segundo a ministra, o percentual mínimo é necessário no intuito de garantir a continuidade do serviço público essencial prestado pelo INSS , além de evitar o aprofundamento de problemas na análise e concessão de benefícios previdenciários.

A presidente do STJ apontou que, nos termos do artigo 11 da Lei nº 7.783/1989, que nos serviços ou atividades essenciais, durante a greve, seja assegurada a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Para a ministra, não há dúvidas do caráter essencial neste caso, uma vez que as atividades desenvolvidas pelos servidores do INSS envolvem o pagamento de benefícios previdenciários como aposentadorias, pensões e auxílios.

"São de longa data os problemas enfrentados pelo poder público no tocante aos prazos de análise dos processos administrativos dos benefícios administrados pelo INSS", disse ela, lembrando que essa situação, inclusive, levou à celebração de um acordo com o Ministério Público Federal, no qual a autarquia se comprometeu a examinar os requerimentos previdenciários em prazos razoáveis.

Pedido do INSS

A medida atende a um pedido do próprio INSS ao STJ. Na solicitação, o INSS mencionou que várias entidades representativas dos servidores da previdência social informaram sobre o início da greve da categoria, sem prazo determinado e de abrangência nacional. No entanto, não esclareceram se haveria pessoal em serviço para assegurar a continuidade no atendimento das demandas previdenciárias, como informou o INSS.



O órgão também alegou que, desde de 2023, o governo mantém negociações com as carreiras da previdência, tendo apresentado em 16 de julho uma proposta de reajuste salarial e outros benefícios sobre a qual ainda não houve resposta formal da categoria. De acordo a autarquia, a interrupção impacta de forma direta em serviços fundamentais, como a efetuação e a concessão de benefícios previdenciários, o atendimento nas unidades do INSS e a realização de avaliações médicas.

No pedido, o INSS pedia a imediata interrupção da greve ou, alternativamente, a estipulação de uma porcentagem mínima de funcionários para manterem suas atividades durante a paralisação dos trabalhadores.

Deflagrada em 16 de julho

Deflagrada em 16 de julho a greve dos servidores do INSS, de acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (FENASPS), o movimento tem adesão em mais de 23 estados e no DF.

Segundo as entidades, aproximadamente 400 agências fecharam ou passaram a funcionar parcialmente desde o início do movimento. Eles reivindicam recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho.