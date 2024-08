IGP-M reduz ritmo para 0,29% em agosto, aponta FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) variou a 0,29% em agosto, ante a variação de 0,61% em julho, apresentando desacelaração. Em agosto de 2023, o índice tinha registrado deflação de 0,14% no mês e acumulava queda de 7,20% em 12 meses. Os dados foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta quinta-feira (29/8).

Segundo André Braz, economista da FGV, os três índices componentes do IGP-M mostraram desaceleração na transição de julho para agosto.

“No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), os principais fatores de queda foram as commodities, como minério de ferro, farelo de soja e feijão. No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o grupo alimentação destacou-se com uma queda mais acentuada, influenciada pela boa safra de produtos in natura, superando a redução observada no mês anterior”, explicou.

“Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou uma alta menos intensa nos custos de mão de obra, resultando em uma menor pressão inflacionária no segmento em agosto”, afirmou Braz.

Em agosto, o IPA variou 0,29%, uma desaceleração em relação ao comportamento observado em julho, quando registrou alta de 0,68%. Analisando os diferentes estágios de processamento, percebe-se que o grupo de Bens Finais caiu 0,10% em agosto, apresentando uma desaceleração em relação a queda de 0,02% registrada no mês anterior.

Esse decréscimo foi impulsionado principalmente pelo subgrupo de alimentos in natura, cuja taxa passou de -4,43% para -7,11%, no mesmo intervalo. Além disso, o índice correspondente a Bens Finais (ex), que exclui os subgrupos de alimentos in natura e combustíveis para consumo, variou de 0,25% em julho para 0,29% em agosto.

Seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação: Educação, Leitura e Recreação (2,00% para 0,48%), Habitação (0,36% para -0,08%), Alimentação (-0,84% para -1,11%), Despesas Diversas (1,36% para 0,99%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,19% para 0,07%) e Vestuário (-0,16% para -0,17%). Por outro lado, registraram aceleração os grupos de Transportes (0,64% para 1,22%) e Comunicação (0,04% para 0,19%).