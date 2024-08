Serviços do Google movimentaram R$ 188 bilhões em 2023, aponta relatório

O documento também mostra que o uso dos produtos do Google ajudaram a movimentar R$ 93,5 bilhões em atividade econômica no Sudeste, R$ 33,9 bilhões no Sul, R$ 32,2 bilhões no Nordeste, R$ 17,7 bilhões no Centro-Oeste e R$ 11,2 bilhões no Norte - (crédito: Divulgação/Google)

As plataformas do Google movimentaram R$ 188 bilhões no Brasil em 2023. Esse balanço da empresa foi apresentado, nesta quinta-feira (29/8), em conferência de lançamento do Relatório de Impacto Econômico do ano passado, em Brasília.



Entre os serviços do Google, constam no relatório funções como Busca, além das plataformas de Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. O documento também mostra que o uso dos produtos do Google ajudaram a movimentar R$ 93,5 bilhões em atividade econômica no Sudeste, R$ 33,9 bilhões no Sul, R$ 32,2 bilhões no Nordeste, R$ 17,7 bilhões no Centro-Oeste e R$ 11,2 bilhões no Norte.

“Acreditamos que estamos apoiando o desenvolvimento do Brasil ao conectar empresas de todos os tamanhos com potenciais consumidores, ao investir em projetos sociais que mudam a vida das pessoas e ao ajudar profissionais a continuar evoluindo em suas carreiras, contribuindo para a geração de emprego”, afirma o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho.



Novos negócios

Durante o evento em Brasília, a empresa contou com a presença de representantes de negócios e desenvolvedores que estão se beneficiando do uso das plataformas do Google.

Estiveram presentes a Orby.co, que utiliza o Google Cloud e o Gemini, a IA Generativa do Google, em um cérebro digital que estimula o sistema nervoso para colaborar na recuperação da função motora perdida e reduzir a dor dos pacientes e a Nacional Inn, que adotou uma estratégia abrangente de marketing digital, com o Performance Max, do Google, para ampliar seu espaço na concorrência com outros players do mercado hoteleiro.

Também participaram o estúdio Asantee Games, responsável pelo jogo Magic Portal, que com o apoio do Indie Games Fund, oferecido pelo Google Play, expandiu a equipe e aperfeiçoou a infraestrutura de desenvolvimento, e a Fundação Hemominas, maior rede de bancos de sangue do Sistema Único de Saúde (SUS), que utiliza inteligência artificial do Google Cloud para facilitar o processo de doação de sangue.

Relatório

O Relatório de Impacto Econômico do Google é realizado anualmente pela consultoria global Access Partnership. A análise, que é divulgada desde 2018, considera estimativas de retorno de investimento em publicidade, a receita compartilhada pelas plataformas do Google com editores, criadores de conteúdo e desenvolvedores de aplicativos e os benefícios econômicos gerados para organizações a partir do uso das soluções de computação em nuvem. Os cálculos são realizados a partir de informações públicas e seguem metodologia similar à usada pela consultoria em outros países, como Austrália, Cingapura, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia.

Contribuições para a economia brasileira

O relatório também detalha a oportunidade gerada pela adoção de soluções do Google Cloud, divisão de computação em nuvem do Google, e da oferta de jogos e aplicativos por meio da Google Play, a loja de aplicativos para dispositivos com sistema operacional Android.

Ainda de acordo com o levantamento, o Google Workspace – que reúne ferramentas colaborativas e de produtividade como, o Google Drive, Fotos, Documentos, Apresentações e Planilhas – gerou R$ 33,8 bilhões em benefícios para os brasileiros, como otimização do tempo gasto para realizar tarefas, gerando uma economia de 125 horas anuais (o equivalente a 15,6 dias de trabalho). O impacto da economia de tempo das plataformas no que se refere às reuniões e tarefas colaborativas on-line foi de 140 horas.

Outra informação que compõe o relatório destaca o impacto para o ecossistema de desenvolvedores de aplicativos para o sistema operacional Android e para a Google Google Play. Em 2023, mais de 330 mil vagas de emprego foram criadas para atender a este mercado, principalmente a partir do crescimento econômico das empresas que atendem o setor – adicionando novos postos às 238 mil vagas criadas em 2022.

Desenvolvimento econômico e social

O Relatório também destaca as iniciativas e projetos do Google para estimular o desenvolvimento econômico e social do país. O Google.org, instituição filantrópica da empresa, o Google.org, destinou mais de R$ 38 milhões para apoiar mais de 60 organizações brasileiras em projetos educacionais, desde 2017, e, entre 2018 e 2024, doou R$ 15 milhões ao Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), com o objetivo de capacitar 500 mil mulheres até 2025, promovendo a equidade de gênero e empoderando mulheres para seu desenvolvimento profissional e pessoal.

A empresa também tem investido na formação de novos profissionais na área da tecnologia, em vista das constantes transformações do setor de tecnologia, que exigem novas habilidades dos profissionais. Em 2022, o Google se comprometeu a doar 500 mil bolsas de estudo para os Certificados Profissionais do Google até 2026, oferecendo cursos em áreas como Suporte de TI, Análise de Dados, Gestão de Projetos, Design de Experiência do Usuário, Marketing Digital e E-commerce, Cibersegurança e Inteligência Artificial. Até o momento, mais de 270 mil bolsas de estudo já foram distribuídas no país.

O Google Cloud ainda investe em programas para preparar jovens para o mercado de trabalho, com destaque para o Capacita+, um hub de aprendizado online que oferece cursos gratuitos em diversas áreas da nuvem. Mais de 250 universidades e escolas técnicas brasileiras já participam do programa, colaborando para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico no país.