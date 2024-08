Lula diz que gás fará parte de cesta básica até 2026; custo será de R$ 13 bi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (30/8) que até 2026 o botijão de GLP, o gás de cozinha, será incluso na cesta básica. Segundo o chefe do Executivo, a medida irá custar R$ 13 bilhões do Orçamento da União. A declaração ocorreu durante cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal em recursos hídricos, habitação e educação em João Pessoa, na Paraíba.

"Ontem, eu e Wellington [Dias] tivemos uma decisão. Até 2026, 21,6 milhões vão receber botijão de gás de graça porque nós achamos que o gás faz parte da cesta básica. Tem muita gente cozinhando com lenha. O gás sai da Petrobras a R$ 36 e em alguns estados é vendido a R$ 140. Não tem explicação".

O petista emendou ainda que a medida só poderá começar em 2025, por conta do Orçamento. Lula também aproveitou a ocasião para criticar o mercado, afirmando que o mesmo fica "nervoso" quando o investimento é destinado a pessoas pobres.

"Ontem, me disseram assim 'o mercado está nervoso, o dólar aumentou, o programa vai custar R$ 13 bilhões no final de 2026'. E é engraçado porque toda vez que a gente faz coisa para os pobres, o mercado fica nervoso. Agora, quando foi aprovado desoneração da folha de pagamento para empresários ricos não vi o mercado ficar nervoso. É porque eles fazem parte do mercado, o dinheiro da desoneração era para eles, mas quando é para o pobre, eles ficam nervosos.", emendou.

"É isso que os ignorantes do mercado têm que perceber. Todo mundo ganha quando o dinheiro circula", concluiu.