Lula diz que Musk tem que respeitar leis brasileiras: "Pensa que é o quê?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira (30/8), os desrespeitos do bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X, a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). A plataforma corre o risco de ser suspensa no Brasil.

Lula frisou que o empresário precisa respeitar a Constituição e as leis brasileiras, e disse que o país não pode aceitar que um cidadão estrangeiro desrespeite as instituições e ofenda autoridades.

"Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras", respondeu Lula ao ser questionado em entrevista à Rádio MaisPB, da Paraíba. "Não é porque o cara tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?", acrescentou.

Rede pode ser suspensa

Elon Musk desrespeitou uma série de ordens do STF para remover contas e conteúdos de investigados por atos antidemocráticos e pela disseminação de fake news. Mais recentemente, o ministro do STF Alexandre de Moraes, na noite de quarta-feira (28), intimou o bilionário a indicar um representante legal do X no país, exigência da lei brasileira para o funcionamento das redes no país. Caso contrário, ameaçou suspender a plataforma.

Em resposta, Musk já disse que não vai respeitar a decisão, e que espera a suspensão da rede a qualquer momento.

"Esse país não é um país que tem um complexo de vira-lata. Que, porque o cara é americano, gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele", enfatizou o chefe do Executivo.