Google aponta oportunidades para o varejo na Black Friday 2024

São Paulo — A 79 dias de uma das principais datas do comércio eletrônico no Brasil, o Google apresentou nesta quarta-feira (11/9) dados sobre o interesse de consumo na Black Friday de 2024, que será em 29 de novembro. Segundo pesquisa realizada pela Big Tech, o interesse dos consumidores vai além de produtos físicos, abrangendo viagens, cursos e até mesmo serviços financeiros.

O levantamento, realizado a partir de dados internos da busca Google mesclado com estudo encomendado à Offerwise com 1.350 consumidores on-line, indica que 72% dos brasileiros esperam por ofertas de viagens na Black Friday, enquanto 56% buscam descontos em cursos. Além disso, o setor de saúde também pode se beneficiar da data, com 43% dos consumidores interessados em promoções de medicamentos sem prescrição.

"A Black Friday é uma grande oportunidade para as empresas transformarem intenções em compras", afirma Nathália Camargo, diretora de Commerce do Google no Brasil. "Ao adotar uma abordagem mais estratégica, é possível alcançar novos públicos e gerar receitas adicionais”, completa.

O estudo destaca o potencial de setores como serviços financeiros e beleza. Os consumidores demonstram interesse em parcerias entre bancos e varejistas para oferecer benefícios exclusivos, e o mercado de beleza pode aproveitar a data para impulsionar a venda de produtos mais caros e gerar experiências mais completas para os clientes.

Segundo a diretora-geral de Negócios para o Varejo do Google Brasil, Gleydys Salvanha, para se destacar na Black Friday de 2024, as empresas devem ir além das promoções tradicionais e precisam explorar novas possibilidades. “O Brasil aprendeu a amar a Black Friday. Foi a criatividade, a excelência e o talento que tornaram a Black Friday única no Brasil. E esse será o grande desafio deste ano.”

Em apresentação voltada ao varejo, na Cinemateca de São Paulo, Gleydys Salvanha, destacou que, em 2023, a Black Friday foi “atípica”. “Nossos dados mostravam que o consumidor estava animado para comprar: 66% pretendiam comprar e 40% de fato compraram. Para 2024, as buscas na categoria de comércio já cresceram 13 pontos percentuais; 62% pretendem comprar na Black Friday, mas 65% acreditam que todos os anos as ofertas são mais ou menos a mesma coisa e este ano esperam mais novidades. Então, quem não usar a criatividade não vai se diferenciar. É um momento para brilhar”, conclui.