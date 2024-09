Lula anuncia investimentos de R$186,6 bilhões na indústria de tecnologia

O conjunto de medidas, que incluem investimentos públicos e privados, e créditos para o setor, foram anunciadas durante solenidade no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (11/9), R$ 186,6 bilhões em investimentos públicos e privados para indústrias de alta tecnologia, como internet das coisas (IoT), inteligência artificial, semicondutores e Big Data.

O conjunto de medidas, que incluem investimentos públicos e privados e créditos para o setor, foi anunciado durante solenidade no Palácio do Planalto, com a presença de empresários e representantes da indústria e sindicatos de trabalhadores.

Do valor total anunciado, R$ 42,2 bilhões já foram alocados pelo poder público. Já o setor privado anunciou R$ 85,7 bilhões em investimento.

Os aportes privados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com R$ 34,8 bilhões; Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi), com R$ 24,8 bilhões; a Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação (P&D Brasil), com R$ 16 bilhões: e a multinacional Amazon, com R$ 10,1 bilhões.

Lula também sancionou a lei que cria o Programa Brasil Semicon, com incentivo de R$ 7 bilhões por ano para pesquisa e inovação no setor de chips e eletroeletrônica. Outras medidas anunciadas incluem a criação de linhas de crédito para o setor tecnológico.

A meta do governo federal é atingir 50% de digitalização nas indústrias brasileiras até 2033, com meta intermediária de 25% em 2026. Atualmente, o percentual é de 18,9%, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Para atingir a digitalização, segundo a métrica da pasta, é preciso atender três das seis tecnologias entendidas como relevantes para a transformação digital: serviços em nuvem, ERP/CRM (softwares financeiro), Big Data, robôs de serviço, internet das coisas e inteligência artificial.

Participaram também do anúncio o vice-presidente e chefe do Mdic, Geraldo Alckmin, e os ministros Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).