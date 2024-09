Inflação desacelera para todas as faixas de renda em agosto, aponta Ipea

As famílias de renda muito baixa tiveram a menor inflação acumulada no período (3,72%), enquanto a faixa de renda alta anotou o percentual mais elevado (4,97%) - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A inflação desacelerou em agosto para todas as faixas de renda no Brasil, de acordo com o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, divulgado nesta quinta-feira (12/9) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo mostra uma queda significativa nos índices em comparação com julho deste ano, trazendo alívio principalmente para as famílias de renda mais baixa.

Segundo os dados, para aqueles de renda muito baixa, a inflação passou de uma alta de 0,09% em julho para uma deflação de -0,19% em agosto. Já as famílias de renda alta, que haviam registrado uma inflação de 0,80% no mês anterior, observaram uma redução para 0,13% no mês passado.

O levantamento mostra ainda que a desaceleração foi mais expressiva entre os renda mais baixa, principalmente devido à queda nos preços de alimentos e energia, que têm maior peso no orçamento. Para as classes de renda alta, a redução foi menor, refletindo o comportamento dos preços em setores como combustíveis e despesas com transporte, que afetam mais diretamente essa faixa.

Todas as classes de renda apresentaram desaceleração da inflação acumulada em 12 meses. As famílias de renda muito baixa tiveram a menor inflação acumulada no período (3,72%), enquanto a faixa de renda alta anotou o percentual mais elevado (4,97%).

O Ipea destacou que essa desaceleração da inflação reflete a estabilidade econômica em certos setores e a queda de preços em itens essenciais, ajudando a aliviar a pressão sobre o custo de vida das famílias, especialmente as mais vulneráveis.