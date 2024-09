Marinho volta a defender fim de bloqueio do saque-aniversário do FGTS

O chefe da pasta do Trabalho esteve presente em evento que comemorou os 58 anos do FGTS, na Matriz II da sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, defendeu, nesta quinta-feira (12/9), o fim do bloqueio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que optarem por receber o saque-aniversário.

“Eu tenho uma grande esperança de que vamos resgatar, se tudo der certo, vamos encaminhar este ano a apreciação para finalizar o saque-aniversário, para implantar um crédito que será importante a partir do consignado e do e-social”, disse Marinho.

O chefe da pasta esteve presente em evento que comemorou os 58 anos do FGTS, na Matriz II da sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. E enfatizou que trabalha para levar o tema para discussão no Congresso Nacional até dezembro de 2024.

“Temos outra tarefa de restaurar o nosso FGTS, precisamos ter um olhar de futuro para que nós possamos estimular mais empregos e mais resultados para o fundo de garantia”, defendeu o ministro.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, ressaltou na ocasião a importância de manter a sintonia entre as políticas públicas, com as empresas e o banco responsável pela liberação do fundo de garantia.

“Esse fundo representa muito para todos nós. No governo que tem obsessão por tirar as famílias mais carentes de seus ambientes de convivência e levar a um ambiente com mais salubridade, é num governo desse que resgata o Minha Casa Minha Vida, que a gente tem que comemorar esses 58 anos”, ressaltou.

Também estiveram presentes na comemoração o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, e o vice-presidente interino da área de Agente Operador da Caixa, Rodrigo Hori.

Resultados em 2023

Em 2023, o FGTS liberou R$ 142,3 bilhões em saques e obteve um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões. Também foi ano com a maior distribuição de resultados da história do fundo, com R$ 15,2 bilhões no total, destinados a mais de R$ 130 milhões de trabalhadores. Neste mesmo período, a rentabilidade do fundo de garantia foi de 7,78%, acima do IPCA, que rendeu 4,62%.

Somente em habitação, 500 mil famílias foram beneficiadas pelo FGTS, que executou R$ 97,8 bilhões nesta modalidade durante o período. Também foram executados R$ 3,2 bilhões em obras de saneamento básico, em um ano que o orçamento total para o setor atingiu R$ 4,57 bilhões por meio do fundo de garantia. Ao todo, 4 milhões de pessoas foram beneficiadas neste setor.

Já em 2024, a liberação do Saque Calamidade para atingidos pela tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul atingiu 446 municípios do estado, e pagou R$ 3,46 bilhões a 1,05 milhão de trabalhadores.