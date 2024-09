Atraídos pelo luxo, visitantes da classe A estão de volta a Búzios

Armação dos Búzios (RJ) - Vilarejo de pescadores, que na década de 1960 foi revelado ao mundo pela atriz francesa Brigitte Bardot, Armação dos Búzios ganhou notoriedade por suas belezas naturais e charme atemporal. Conhecida como a “Saint Tropez brasileira”, a península localizada na Região dos Lagos fluminense é um dos destinos mais procurados no país.

Com uma média de 255 dias de sol por ano, o município recebeu 671.819 turistas nacionais e 320.320 estrangeiros em 2023, segundo dados do Conselho de Turismo da Costa do Sol (Condetur). O número expressivo também é reflexo da passagem de transatlânticos, tendo recebido 95 escalas na temporada 2023/2024. Com um foco na personalização, bem-estar e sustentabilidade, o turismo de luxo tem impulsionado a chegada de empreendimentos de alto padrão.Localizado na região da Praia Rasa e Baía Formosa, o bairro planejado do Aretê concentra um complexo de residências, lazer, comércio, esporte e serviços náuticos que tem atraído um público classe A.

Leia também: Hotel aposta em sofisticação e exclusividade nas festas de fim de ano

Cenário de novelas de Manoel Carlos, moradores da região viram um boom de visitantes em meados de 2009. “Búzios sempre foi um balneário de luxo, com praias paradisíacas, com restaurantes classe A, hotéis e pousadas. Passou um pouco apagado nos últimos dez anos, mas está se fortalecendo novamente e se antes era um lugar de luxo, agora o foco é o superluxo”, conta a administradora Cristiane Santos, que trabalha em um stand de vendas de empreendimentos imobiliários.

Segundo ela, a popularização trazida pelas novelas afastou um pouco o público selecionado, que é o foco dos empreendimentos atualmente. “Com a divulgação extrema passou a vir um público muito diversificado. O público que tem maior poder aquisitivo sumiu um pouco, migrando para Santa Catarina, Camboriú, entre outros lugares. Mas agora estão voltando para cá com essa nova leva de investimentos de alto padrão”, diz.

Leia também: Brasília quer apoio de influenciadores para aumentar fluxo de turista

Especializado em imóveis de luxo, o corretor Paulo Cézar Ximenes, afirma que a construção do bairro do Aretê está dando uma nova cara para o mercado imobiliário da região. “A repaginação de Búzios com foco no turismo de luxo e o desenvolvimento do bairro Aretê vem valorizando o mercado imobiliário e atraindo investidores e compradores de alto poder aquisitivo, elevando os preços e a demanda por imóveis”, afirma.

Segundo ele, a segurança, ambiente cosmopolita e a proximidade do centro urbano são os diferenciais do bairro planejado. “O público que busca imóveis em Búzios é composto por investidores e compradores de alto poder aquisitivo, incluindo executivos e famílias em busca de uma residência de luxo ou uma propriedade de férias”, conta.

Multipropriedade

Uma tendência do mercado imobiliário é o lançamento de novos empreendimentos que apostam no modelo de multipropriedade ou de sociedade imobiliária. É a possibilidade de usufruir de casas luxuosas, assinadas por arquitetos renomados, em praias paradisíacas e com serviço de hotelaria cinco estrelas a um custo financeiro e administrativo muito menor do que os proprietários únicos costumam ter.

Construído na Praia Rasa, dentro de uma reserva de Mata Atlântica que preserva o bioma natural, o Casa Búzios é um loteamento com residências de alto padrão que serão entregues mobiliadas e equipadas a partir de 2026. Serão 168 casas, dentre estúdios e imóveis de duas a cinco suítes, distribuídas em uma área de 130 metros quadrados, sendo 80 mil metros quadrados de área verde nativa preservada e 30 mil metros quadrados de área de lazer. Até 26 famílias poderão ser donas de um mesmo imóvel, podendo usufruir do empreendimento durante duas semanas ao ano.

“Nos imóveis multipropriedade você compra uma parte e não a casa inteira. Compra uma fração dela pelo tempo que você geralmente utiliza nas férias. Pode ser uma ou duas semanas”, explica Nayara Franzoni, consultora da Casa Búzios. As cotas para duas semanas partem de R$ 72 mil no bangalô de uma suíte, a R$ 192 mil, no de quatro suítes. É possível adquirir qualquer das opções de habitação de forma exclusiva, e o cliente pode trocar seus dias por outra propriedade com a intercambiadora internacional RCI (Resort Condominiums International).

A consultora diz ainda que o modelo é bastante comum em grandes redes, como a marca Hard Rock. Parques temáticos, como a Disney, também contam com multipropriedade residencial. “É uma propriedade como qualquer outra, possui escritura, só que você só paga pelo tempo que você for utilizar. O objetivo das cotas imobiliárias é atender famílias, para que o lugar seja mais reservado”, completa.

Sofisticação

À beira-mar de Manguinhos, A Concept Hotel & Spa é um refúgio de luxo e sofisticação, ideal para quem busca exclusividade. A estrutura conta com campo de golf, academia equipada para atletas de alta performance, salão de beleza, brinquedoteca com instrutores e uma versatilidade de esportes náuticos. Além disso, o hotel tem dois restaurantes, o The Jul’s, sob o comando do chef Marcos Sodré, e o Sushi 11. “A Concept tem o objetivo de ser o melhor do Brasil, com excelência e experiências exclusivas”, afirma Grasiela Larson, gerente comercial do empreendimento. Originalmente, a propriedade pertencia ao banqueiro Roger Wright.

A casa, projetada pelo escritório de arquitetura Jacobsen, foi mantida e ampliada, de modo a virar um hotel, oficialmente inaugurado em 2019. A hospedagem só aceita estadias com no mínimo duas diárias, que variam entre R$ 4.159,22 a R$ 15.404,50 (valores cotados para dezembro). Há também opções de day use para desfrutar da área de lazer do ambiente, além do fluxo dos restaurantes, que não recebem apenas hóspedes. “A gente entende que Búzios tem público para todos os mercados. O nosso especificamente é um turismo de luxo e bastante familiar, mas a região em si tem oportunidade para todos os gostos”, destaca a gerente comercial.

Localizado em frente aos canais navegáveis de Búzios, ao lado da BR Marinas e de suas charmosas embarcações atracadas ao cais, o Hotel Aretê é uma opção para turistas que chegam com suas próprias embarcações. “Temos observado uma diminuição dos hóspedes habituais, que vêm para apartamentos mais em conta nas nossas categorias comerciais, e um aumento do fluxo de estrangeiros, europeus principalmente, esse ano”, conta Gabriel Peres, supervisor do hotel. “Com certeza, a gente pode relacionar isso com a alta do dólar, com a nossa moeda desvalorizando vemos um fluxo maior de turistas de fora até mesmo na temporada de inverno, fora da alta temporada”, afirma.

Sotaque portenho

O endurecimento dos direitos sociais e civis durante a Ditadura Argentina, entre as décadas de 1960-70, fez com que muitos argentinos migrassem para a região, fluxo que se intensificou ainda mais nos últimos dez anos. A cada esquina da península é possível ouvir um sotaque portenho, que se tornou um reduto dos hermanos, sejam imigrantes, sejam turistas.

Nascido na Argentina e criado na Patagônia, o chef Gustavo Rinkevich escolheu Búzios para criar raízes. Depois de viajar por dez anos cozinhando pela Espanha, França e Itália, onde se aprimorou na culinária mediterrânea, de uma passagem de férias ele decidiu se estabelecer na Praia Brava, onde realizou o sonho “do restaurante próprio de frente para o mar”.

Rinkevich assina o cardápio do Rocka Restaurante e Beach Lounge, que está entre os 50 melhores restaurantes do Brasil com quase 14 anos de história. Segundo ele, a diversidade de frutos do mar frescos e a energia do lugar foram o que o fez ficar. Além de pratos clássicos e sazonais, o menu conta com charcutarias artesanais e receitas da época de sua família.

Voo direto

O principal meio de chegada em Búzios é de carro, a península fica situada a 180 quilômetros dos Aeroportos Santos Dumont (SDU) e Galeão (GIG), aproximadamente três horas de trajeto. Outra opção de desembarque é no Aeroporto de Cabo Frio (CFB), que fica a 25 km e recebe voos de grandes capitais.

Localizado a apenas 25 minutos da Orla Bardot, no centro da península, o município conta com o Aeroporto Umberto Mariano (BZC). Atualmente usada apenas para voos particulares, a infraestrutura conta com uma pista de pouso e decolagem de 1300 metros de extensão e 30m de largura, projetada para também para atender a voos comerciais, com capacidade para aeronaves de pequeno e médio porte, de categoria 03.

O Búzios Convention & Visitors Bureau (Visit Búzios) e a plataforma de promoção turística Viver Búzios têm tomado a frente de tratativas em busca de uma empresa aérea para viabilizar uma conexão semanal da a capital financeira do país, São Paulo, pelo aeroporto de Congonhas (CGH), até o BZC.

*A repórter viajou a convite da Viver Búzios