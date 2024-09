Brasília quer apoio de influenciadores para aumentar fluxo de turistas

Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, em conversa com influenciadores - (crédito: Renato Souza/CB/D.A Press)

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, realizou, na manhã desta quinta-feira (12/9), um café da manhã com influenciadores digitais da capital federal. No foco do encontro está a intenção de estabelecer uma colaboração entre o governo distrital e criadores de conteúdo nas redes sociais.

Atualmente, Brasília tem mais de 11 mil influenciadores, que são pessoas com mais de mil seguidores nas redes sociais e que produzem conteúdo voltado para a internet. No encontro, o secretário destacou que um objetivo é aumentar o número de turistas que visitam a capital do país. Ele destacou uma série de eventos que ocorrem ao longo do ano e a infraestrutura da cidade, tanto na área de mobilidade, quanto a amplitude da rede de restaurantes (a maior do país em âmbito per capita) e a quantidade de pontos turísticos dentro e fora do Plano Piloto.

Cristiano destacou que neste mês de setembro a cidade vai receber a 51ª edição do Abav Expo, a maior feira de turismo da América Latina. O secretário destacou a importância de apoiar eventos tradicionais da cidade, assim como trazer novas atrações. Uma das opções que estão sendo negociadas é a realização de uma etapa do Ironman em Brasília e um campeonato da Red Bull no Lago Paranoá.

"Brasília tem que ser mostrada para o mundo. Reconhecida como a capital do país. Estamos fazendo eventos tradicionais, como o São João do Cerrado, a Festa do Divino, em Planaltina, Via Sacra", disse ele.

Ele destacou que uma das atenções é com a quantidade de voos que decolam e chegam todos os dias no aeroporto da cidade. "Uma das maneiras de trazer mais voos para cá foi baixar o preço do querosene. Hoje nossa capital é a segunda ou a terceira do país com o maior número de voos nacionais", completou.

Entre os influenciadores que participaram do encontro estão comunicadores que atuam em diversos segmentos, como humor, entretenimento, eventos e jornalismo, como a Isis Tainá, apresentadora do Vei Podcast (@veipodcast), Larissa Meneses, influenciadora de artigos femininos, Lukas (@lukasrochaa), apresentador da TV Movimento, Victor Abreu, Rafaela Cardia (@raphaelalcardia), especializada em cabelos naturais, que usa o Instagram para divulgar a beleza negra, Victória Janssen, que atua na internet há 4 anos, Carolina Batista (@atrizcarolinabatista), atriz, entre outros.

Rafaela destacou que o encontro permitiu que ela fizesse contato com outros influenciadores da capital. "Eu achei muito interessante conhecer outros influenciadores que atuam aqui no DF. A Secretária de Turismo é importantíssima neste seguimento, de divulgação da cidade. Estou há cinco anos na internet", disse.

Roberta Ribeiro (@Catêbsb) criou para a internet um personagem que faz referência à Catedral Metropolitana de Brasília. O foco do trabalho, de acordo com ela, é se envolver em campanhas sociais. "Eu faço o personagem da Catedral. Faço esse trabalho há cerca de 5 anos. É mais voltado para assistência social. Eu queria mais do que só vestir uma roupa legal. Contar história, arrecadar agasalhos, absorvente, etc", afirma.

Os cantores Roni e Ricardo estão entre as duplas sertanejas mais conhecidas da capital. De acordo com os artistas, ao contrário do que ocorria nas décadas passadas, onde a divulgação do trabalho era totalmente por rádio, CD e TV, atualmente a internet é o foco de quem trabalha para o público. "Vamos lançar nosso DVD dia 20 deste mês. Estamos atuando em Brasília há 21 anos. Eu achei o encontro muito bacana. A internet revolucionou o meio artístico, facilitou o acesso. Temos conteúdo no YouTube e nas demais redes sociais", disse Ricardo, de 37 anos.

A artista Thais Souza (@ivythais), que faz cosplayer da Ranger Amarela, diz que é importante que influenciadores da capital mantenham contato entre si. "É uma experiência nova. Agrada muito para ter contato com outras pessoas. Eu sou cosplayer há dez anos. Como ranger amarela eu estou há um ano e meio. Eu comecei como Lara Croft", destaca.

O apresentador Lukas Rocha (@lukasrochaa), da TV Movimento, que passa nos ônibus do transporte público, destaca que os influenciadores são canais de difusão da imagem de Brasília além do que se conhece tradicionalmente no resto do país. "Brasília precisa desses encontros para fomentar o turismo. Estou na TV há uns três anos. Eu apresento a agenda cultural. O conteúdo renova semanalmente", afirma.