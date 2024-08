Haddad comenta IPCA e diz que já esperava um aumento da inflação neste ano

Haddad: "Temos que acompanhar sem ansiedade e tomar as medidas necessárias para o Brasil continuar crescendo e a renda do trabalhador continuar subindo" - (crédito: Fotógrafo/Lula Marques)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta sexta-feira (9/8) o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ele disse que já esperava um aumento da inflação neste ano, devido ao cenário internacional. O IPCA apresentou uma aceleração de 0,38% em julho, e está em 4,50% no acumulado de 12 meses, que é o teto da meta.

“Nós estamos acompanhando, tomando as medidas necessárias. O BC tem falado a respeito, o dólar teve uma queda significativa nos últimos dia, e a gente espera que esses números convirjam para patamares inferiores. Nós esperávamos, em função do que está acontecendo no mundo, que houvesse alguma mexida na inflação deste ano”, destacou o ministro.

Cautela com o BC

Haddad frisou que vai “acompanhar com calma”. “O BC já parou os cortes (de juros) e vamos analisar com calma. Tem muita coisa para acontecer este ano ainda, sobretudo no cenário internacional. Temos que ter cautela agora", disse.

O ministro da Fazenda ponderou que as ações do BC em relação aos juros agora afetam a inflação de 2026. "Você não vai corrigir a inflação de 2024 aumentando o juro. Você tem que ver a trajetória da inflação ao longo dos meses para saber qual é o remédio adequado para conter um eventual aumento de preços”, declarou.

E citou “boas notícias em relação à cesta básica, preços de alimentos”. “Nós temos que acompanhar sem ansiedade e tomar as medidas necessárias para o Brasil continuar crescendo e a renda do trabalhador continuar subindo”, ressaltou, garantindo que o governo tomará as medidas necessárias para garantir o crescimento do país.