Banco do Brasil faz evento para investidores em Nova York

Durante o evento, Taciana Medeiros, presidente do BB, enfatizou o papel do banco para uma economia mais verde e inclusiva - (crédito: Érika Garrida )

Primeiro evento organizado pelo Banco do Brasil para investidores institucionais e analistas do mercado no exterior, o “Investor Day em NY” discutiu, nesta terça-feira (24/9), temas como inovação, investimento em sustentabilidade e diversidade, além de mostrar dados significativos da empresa.



Na ocasião, foi discutida a valorização de 76% na ação do BB (BBAS3), como melhor desempenho do Ibovespa em 2023, tornando-se um dos melhores desempenhos entre as empresas envolvidas no índice. Além disso, também foi destacado aos investidores como marca relevante da gestão do banco o lucro líquido ajustado de R$ 35,6 bilhões, num crescimento de 11,4% em 2023.

Diversidade e sustentabilidade

Apresentados durante a apresentação, os aspectos da diversidade do Banco do Brasil também foram debatidos. O BB, que conta com 26,8% de líderes mulheres e 28,2%, negros, indigenas e de outros grupos étnicos sub-representados, pretende aumentar a representatividade e divulgou como meta chegar a 30% em ambos grupos.

Leia também: BB afirma que Plano Safra investe em sustentabilidade e inovação

O discurso de abertura do evento realizado em Nova York foi feito por Taciana Medeiros, presidente do BB, que enfatizou o papel do banco para uma economia mais verde e inclusiva, oferecendo soluções e negócios relevantes aos clientes.

“Nossa agenda desses dias aqui em Nova York tem sido positiva para o banco e para o Brasil. Assinamos novas captações, fizemos novos parceiros para negócios na bioeconomia, por exemplo. Foram cerca de R$ 5 bilhões captados e que vão fazer a diferença na vida de milhares de brasileiros, mostrando que sustentabilidade é nosso negócio”, afirmou.

Para Taciana, o potencial dos lucros do Banco do Brasil serão do tamanho do potencial dos negócios. A presidente ressaltou ainda a perspectiva de resultados sustentáveis do BB.

"Sempre disse que os lucros do Banco do Brasil serão do tamanho do seu potencial de negócios. Essa visão e a disciplina na execução da nossa estratégia corporativa norteiam os resultados futuros, e estamos preparando o BB para ser capaz de entregar resultados consistentes e sustentáveis por mais centenas de anos", finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro