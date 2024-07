BB afirma que Plano Safra investe em sustentabilidade e inovação

O diretor de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Everton Kapfenberger, descreve a preocupação do Branco do Brasil com sustentabilidade como uma das pautas da instituição. Em entrevista ao programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, o diretor anunciou rebates nas taxas de juros do Plano Safra de 0,5% para o produtor que tiver o Cadastro Ambiental Rural (CAR) válido e, a partir de janeiro de 2025, o cliente que tiver o regime de boas práticas sustentáveis comprovadas terá também rebate de 0,5% da taxa. As reduções das taxas de custeio são cumulativas e podem representar 1%, quando somadas.

"Quando a gente fala de um cliente médio produtor, por exemplo, estamos falando de uma taxa de 8% ao ano, somando os dois descontos que são acumulativos, ele pode chegar a uma taxa de 7% ao ano", explicou aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca.

O CAR é um documento obrigatório para a concessão de crédito e tem a finalidade de integrar informações ambientais de propriedades e posses rurais, mas não precisa estar necessariamente completo. A intenção do BB é incentivar práticas de sustentabilidade, como explica o diretor: "É um estímulo para que todo produtor rural avance e conclua a validação do seu cadastro ambiental rural e das boas práticas sustentáveis".