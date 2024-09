Greve de servidores atrasa publicação de relatórios do Tesouro Nacional

Greve dos servidores do Tesouro começou no início de agosto. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a greve dos servidores vinculados à Secretaria de Tesouro Nacional (STN) em andamento, a publicação e as coletivas de imprensa referentes ao Resultado do Tesouro Nacional (RTN) e ao Relatório Mensal da Dívida (RMD) de agosto devem ter um atraso de uma semana, segundo informação do próprio Tesouro.

Anteriormente marcadas para os dias 26 e 27 de setembro, as coletivas de imprensa dos dois relatórios, com comentários do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, foram adiadas e estão marcadas, a princípio, para os próximos dias 2 e 3 de outubro, apesar de ainda haver possibilidade de novo adiamento, em virtude da situação excepcional.

Já os dados da Dívida Pública serão publicados no próximo dia 30 de setembro, a partir das 18h. A greve dos servidores do Tesouro começou no início de agosto. A categoria pede pela inclusão de reajustes salariais para o órgão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no Orçamento de 2025, cujos projetos ainda tramitam no Congresso Nacional.