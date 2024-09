Grupo Silvio Santos oficializa entrada para ter casa de aposta em 2025

A regulamentação do setor de apostas on-line no Brasil começará a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro - (crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil)

O Grupo Silvio Santos confirmou que lançará sua própria plataforma de apostas em 2025. A regulamentação do setor no Brasil começará a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro. A nova plataforma, chamada "Todos Querem Jogar" (TQJ), será desenvolvida em parceria com a empresa americana OpenBet, que pertence ao Endeavor Group Holdings, do Reino Unido.

A oficialização da operação foi divulgada ao portal norte-americano especializado em apostas iGaming Business, com várias declarações de executivos do grupo. José Roberto Maciel, CEO da empresa, expressou confiança de que a parceria com a OpenBet posicionará a TQJ no topo do mercado regulamentado de apostas no Brasil. E destacou a experiência da OpenBet, que já colabora com outras marcas de apostas de mídia, como Sky Bet e theScore Bet, como um fator que impulsionará o sucesso da nova plataforma.

“Considerando a tradição da OpenBet de trabalhar ao lado de marcas icônicas de entretenimento de mídia e organizações estatais, a TQJ está firmemente posicionada para liderar o caminho no Brasil ao oferecer jogos responsáveis, além do que é exigido pela legislação, e novas experiências de produtos que capturarão a imaginação dos jogadores”, disse Maciel.

O diretor de informação do Grupo Silvio Santos, Leonardo Sampaio, acrescentou: “Para a TQJ, é fundamental que ofereçamos experiências de apostas superiores, sustentadas por procedimentos de conformidade robustos. O ecossistema completo da OpenBet e os valores gerais da empresa nos dão a tranquilidade de que estamos trabalhando ao lado da melhor empresa para nos lançar no mercado regulamentado de apostas esportivas e jogos".

De acordo com as informações, a plataforma TQJ terá como objetivo alavancar o amplo alcance de mídia do Grupo Silvio Santos. Segundo o conglomerado, seus programas no SBT alcançam mais de 113 milhões de brasileiros todos os meses, com uma audiência média diária superior a 29 milhões.