Andressa Suita faz reflexão após Gusttavo Lima quase ser preso

A Andressa Suíta andou reflexiva nos últimos dias. Após o pedido de prisão do marido, Gusttavo Lima, ser revogado, a influenciadora compartilhou com os internautas uma passagem da bíblia, no livro de Salmos 121:1-8.

"Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não diminuirá; ele está sempre alerta."

"O Senhor é o senhor protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá; nem a lua, de noite. "O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá sua saída. O Senhor protegerá a sua vida e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmos 121:1-8", completou ela.



Vale lembrar que, o cantor teve a prisão decretada, na última segunda-feira (23), decorrente a "Operação Integration", que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets. A operação foi a mesma que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que deixou a prisão, na tarde de ontem.

No entanto, a prisão do artista foi revogada, na tarde de ontem. Segundo o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, as justificativas para a prisão do famoso eram "meras ilações impróprias e considerações genéricas".