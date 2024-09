Haddad: Brasil tem condições de crescer 2,5% nos quatro anos de governo Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil tem “todas as condições” de crescer 2,5% nos quatro anos de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu não vejo razão para o Brasil crescer nem muito acima, nem muito abaixo da média mundial. Eu penso que o Brasil tem todas as condições de crescer 2,5% nos quatro anos de mandato. Acho que, na média, vai dar mais de 2,5%”, afirmou o ministro nesta quarta-feira (25/9), em evento promovido pelo banco Safra, em São Paulo.

O chefe da pasta avalia que a economia brasileira atravessa um período de otimismo e citou as revisões da nota de crédito em 2023, pelas três principais agências de risco do mundo (Standard & Poor’s Global, Fitch Ratings e Moody’s), com quem Haddad se reuniu na última segunda-feira (23/9), em Nova York. Na ocasião, ele disse que todas as agências se manifestaram em relação aos avanços econômicos do país.

No evento promovido pelo Safra, Haddad ainda destacou o movimento de queda da inflação nos últimos anos. No último Panorama Macroeconômico divulgado no início do mês de setembro pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, a expectativa do governo para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi revisada para 4,25%, abaixo do resultado de 2023 (4,62%) e 2024 (5,79%).

“Nós estamos pelo segundo ano derrubando a inflação. A inflação vai ser mais baixa este ano do que foi no ano anterior e não há nenhuma razão para imaginar que a do ano que vem não vai ser mais baixa do que a desse ano. A julgar, inclusive, pelos indicadores que estão sendo divulgados agora”, disse o ministro.