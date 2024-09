Neoenergia e GDF vão inaugurar planta de hidrogênio verde em Taguatinga

Taguatinga ganhará uma planta de energia verde, hidrogênio verde (H2V) ao lado da subestação de energia da Neoenergia. De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Governamentais na Neoenergia, João Paulo Rodrigues, um ônibus, que vai rodar pelo DF, será abastecido com hidrogênio verde. O projeto piloto contou com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF). "É um projeto pioneiro, já começa a comissionar ele em maio do próximo ano. Deve atender a alguns veículos de pequeno porte e um ônibus que vai rodar pelo DF", explica. A empresa espera que a estação comece a funcionar no segundo semestre de 2025.

A planta teve o investimento de, aproximadamente, R$ 30 milhões, e vem de acordo com o Marco Legal de H2V no Brasil. A empresa de energia afirmou que está trabalhando em outros projetos sustentáveis e que esse é o primeiro deles. Rodrigues também destacou como o DF tem um enorme potencial para a criação de H2V. "Confirma o bom ambiente que tem o DF, ela está na capital do país e inaugura, pelo menos para nós, enquanto grupo, um novo momento em relação a essa tecnologia", disse.

Além do ônibus e de veículos de pequeno porte, um empilhadeira será abastecida com H2V e prevê incentivo ao uso para a população do DF. "A ideia é que seja, ou a custo zero, ou a custo muito baixo, porque queremos testar efetivamente. A empilhadeira e o ônibus não se estima custo, mas estamos terminando de desenhar o projeto", explicou.

A novidade foi contada no evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro", realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e do governo federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio

Braziliense.