Hidrogênio verde é tema central no debate sobre sustentabilidade

Ao abrir o evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro", que debate as oportunidades e desafios do setor na manhã desta quinta-feira (26/9), o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou que o país ainda enfrenta diversos desafios para se colocar como um dos principais produtores do combustível hidrogênio verde, mas ressaltou a capacidade e relevância de debater o tema e encontrar soluções para alavancar a produção desse combustível originado de fontes renováveis.

Ele sinalizou, ainda, a importância do avanço do hidrogênio verde no país como parte de uma estratégia para a conservação do meio ambiente, para o combate à desigualdade social e para transformar o Brasil em um modelo economia sustentável.

“O Correio tem orgulho de contribuir para mais um tema essencial para o desenvolvimento energético. O Brasil tem uma ampla variedade de fontes renováveis que podem aquecer o setor econômico e nos posicionar como referência na apresentação de soluções para o meio ambiente”, destacou Guilherme. O executivo também mencionou o interesse nacional em fazer a transição energética de forma consciente, responsável, madura e inteligente. “São muitas possibilidades e desafios para a implementação e consolidação do hidrogênio verde no país, mas temos uma realidade plenamente adaptável para concretizar essa estratégia.”

O seminário conta com 16 convidados, entre especialistas, representantes de instituições e entidades do setor produtivo e autoridades privadas que estão à frente do debate e do desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil.

Para discutir o desenvolvimento sustentável brasileiro, participam do primeiro bloco do seminário o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; o diretor executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa Econômica Federal (CEF), Jean Rodrigues Benevides; o presidente em exercício da Confederação Indústria da Indústria (CNI) e presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar; e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Capelli.

Em seguida, são apresentados três painéis sobre políticas Públicas e desafios regulatórios para o hidrogênio renovável, produção de H2 no Brasil: uma janela de oportunidade para nosso país e o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento do mercado brasileiro de Hidrogênio Verde. Apontado como energia limpa e renovável, o hidrogênio verde promete transformar o futuro energético do país.

O evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro" é realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Governo Federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.