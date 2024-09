Presidente do CRQ XXI diz que carbono não irá acabar, mas é preciso cuidar exageros

Durante o evento “Hidrogênio Verde: o combustível do futuro”, o presidente do Conselho Regional de Química da 21º região (CRQ XXI), Alexandre Vaz, explicou o papel da química para a produção do hidrogênio verde. Segundo ele, a indústria química é a “indústria das indústrias”.

“Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. São estes quatro elementos que formam o planeta, que formam nossa vida. Não esqueçamos, estamos vivos graças ao ácido desoxirribonucleico, o DNA, composto por carbono e hidrogênio. Nós não vamos acabar com o carbono, a grande questão é a forma exagerada, indiscriminada que fazemos desses elementos”, afirmou Vaz, que também é membro do comitê de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Federal de Química.

O encontro reúne autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do hidrogênio verde no país, alternativa promissora para a descarbonização da economia e para a transição para uma matriz energética mais sustentável.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro