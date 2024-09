Brasília tem primeiro concurso de queijos artesanais feitos na região

Produtos feitos com leite de vaca, cabra, ovelha e búfala estarão na disputa - (crédito: Divulgação )

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) promove o 1º Concurso Distrital de Queijos Artesanais, neste sábado (28/9), a partir das 11h, no Teta Cheese Bar — CLS 103 (Asa Sul). O evento premiará os produtos feitos com leite de vaca, cabra, ovelha e búfala que se destacarem, valorizando a diversidade e a qualidade desses laticínios feitos na região. Ao todo, 20 queijarias brasilienses participarão.



A iniciativa tem como foco prestigiar a produção local e incentivar boas práticas na fabricação. O júri analisará cinco critérios: apresentação, textura, aroma, cor e consistência. Dezesseis pessoas formam a comissão julgadora, composta por: gastrônomos, queijistas, professores universitários e engenheiros de alimentos.

Os produtores com maiores pontuações serão reconhecidos com três diferentes níveis de classificação: ouro (90 a 100 pontos), prata (79 a 89 pontos) e bronze (69 a 78 pontos). O evento tem o apoio da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite).

Serviço



1º Concurso Distrital de Queijos Artesanais

Data: 28/9 (sábado)

Horário: 11h (aberto ao público)

Local: Teta Cheese Bar — CLS 103, bloco B, loja 34

Programação

7h – Recepção dos jurados (fechado ao público)

7h30 às 10h – Avaliação dos queijos inscritos (fechado ao público)

10h às 10h45 – Apuração e processamento das avaliações (fechado ao público)

11h – Abertura oficial do evento (aberto ao público)

11h30 – Entrega dos certificados aos jurados

11h45 – Anúncio dos vencedores

13h – Abertura da mesa de degustação com os queijos participantes

13h – Roda de Choro

13h às 16h – Feira de produtores de queijos