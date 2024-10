Imposto de Renda: começa nesta segunda (30/9) pagamento do 5º lote

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (30/9) o pagamento das 511.025 restituições do Imposto de Renda 2024, referente ao ao quinto e último lote de restituição. O valor total é de R$ 1.032.907.305,12, dos quais R$ 435.272.217,34 serão para contribuintes que têm prioridade legal:

11.188 restituições para idosos acima de 80 anos;

75.686 para quem tem entre 60 e 79 anos;

6.731 para pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

23.180 para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e

86.570 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul

Além disso, 201.381 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Também foram contempladas 106.289 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, ou se a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, onde o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores.

Como consultar?

Para verificar se a restituição está liberada, o contribuinte precisa entrar no site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, depois, em "Consultar a Restituição".

Além disso, a Receita Federal oferece um aplicativo que pode ser utilizado em tablets e smartphones, permitindo que os usuários consultem diretamente nas bases da Receita informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral vinculada ao CPF.