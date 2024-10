Valida Bets: Serasa lança tecnologia para combater fraudes em apostas

Acompanhando a regulamentação dos sites de apostas de quota fixa, a Serasa Experian lançou uma tecnologia antifraude para auxiliar as empresas a se adequarem às novas normas, além de contribuir para a segurança dos apostadores. A Valida Bets é uma plataforma que conta com procedimentos obrigatórios para a validação de identidade dos apostadores.

De acordo com regras estabelecidas para a regulamentação de apostas esportivas, que entrarão plenamente em vigor a partir de janeiro de 2025, os apostadores deverão ter a sua identidade verificada e validada.



Isso inclui o uso de reconhecimento facial na hora do cadastro do apostador, a avaliação de sua capacidade econômica e financeira, a checagem se é uma pessoa exposta politicamente, entre outras regras destinadas a coibir lavagem de dinheiro, criação de contas falsas e laranjas, abusos de bônus e outros tipos de fraudes que ameaçam o setor.



“Toda a operação de apostas de quota fixa no Brasil deve contar com tecnologias avançadas de proteção à fraude relacionadas à biometria facial, validação de documentos e dados cadastrais e análise de riscos de dispositivos. Essas certamente são ferramentas que contribuirão para trazer mais transparência, segurança e melhor estrutura para o setor”, destaca Caio Rocha, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian.



O executivo afirmou que a datatech conta com base de dados e tecnologia que atende a todos os requisitos de validação de identidades previsto na nova lei de bets do país com soluções próprias. “Dessa forma, a casa de apostas pode atender, de maneira simples e fluida, às exigências das legislações, ao mesmo tempo em que garantem a segurança digital de quem decide apostar”, explica.

Para Rocha, a regulação trará mais segurança e transparência para os consumidores, garantindo que aquele que está realizando a transação nesses ambientes é quem realmente diz ser. “Com a nossa expertise analítica e a melhor performance do mercado de prevenção a fraudes, queremos também proteger o apostador contra os golpes de identidade e contribuir para que as empresas de bets cumpram a nova regulamentação”, diz.